Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 8 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 8 febbraio 2021:

Ariete

Cari Ariete, questo lunedì comincia davvero in salita per il vostro segno. Tenete gli occhi aperti e non abbassate la guardia perché le insidie e i problemi sono dietro l’angolo. C’è sempre chi vuole mettervi il bastone fra le ruote. Ma di certo voi sarete bravi a non farvi sopraffare. Tirate fuori le unghie se necessario.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna sarà positiva e vi aiuterà a superare un problema in amore. Potrete avere quindi ottime occasioni da cogliere al volo, soprattutto sul piano degli affari. Se ci sono problemi e discussioni, riuscirete a superarli nel migliore dei modi. A volte basta solo pazientare e attendere l’esito degli eventi.

Gemelli

Cari Gemelli, in questo lunedì avete una carica erotica e una passionalità fuori dal comune. Farete letteralmente strage di cuori perché tutti coloro che vi stanno accanto noteranno il vostro fascino. Avrete quindi uno stuolo di ammiratori fuori dalla porta. Il problema si presenta se avete già un partner. Come glielo spiegate?

Cancro

Cari Cancro, sembrava un periodo felice e sereno? Ebbene, ci deve essere sempre qualcosa che lo turba. Un vostro ex, infatti, potrebbe presto bussare alla vostra porta e avanzare delle pretese. Cosa vuole realmente da voi? Questo ritorno inaspettato vi insinuerà molti dubbi e vi toglierà il sonno. Niente nostalgia, siate razionali.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko, oggi – 8 febbraio 2021 – questo nuovo anno non è iniziato nel migliore dei modi e ve ne siete accorti. Non siete più il re della foresta e siete dovuti scendere dal vostro trono per affrontare diverse difficoltà. Come sempre però l’impegno paga e quindi dimostrerete a tutti che i sacrifici fatti sono serviti a qualcosa.

Vergine

Cari Vergine, gli impegni non vi spaventano, anzi quasi nelle difficoltà vi esaltate. Dimostrate che siete in grado di risolvere situazioni complesse sul lavoro e prendervi grosse responsabilità. D’altronde siete un segno molto preciso, meticoloso, attento ai dettagli e sempre pieno di ottime idee. Fatele fruttare al meglio.

Bilancia

Cari Bilancia, sul lavoro si trascinano per voi situazioni piuttosto complicate da tanto tempo e non vedete l’ora di sbrogliarle. I problemi riguardano soprattutto l’aspetto burocratico, legale o fiscale. Fatevi assistere da persone competenti e del mestiere. Il lavoro procede per il meglio, i vostri superiori e colleghi vi adorano.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko, oggi avete un grande appeal e un fascino fuori dal comune: tutti cadranno ai vostri piedi. Potreste sfruttarlo per ottenere qualcosa di importante sul piano degli affari e del lavoro. Magari potreste chiedere un aumento. Insomma, senza scavalcare nessuno, ma potete ottenere ciò che volete.

Sagittario

Cari Sagittario, avete tante idee, progetti, sogni. Il problema è che mancano i soldi per realizzarli. Dovete quindi trovare qualcuno disposto a finanziarvi e a credere in voi. Provate con la banca. Le stelle sono dalla vostra parte, quindi è il momento giusto per osare, senza timore. Il rischio è che altrimenti restiate poi con il rammarico e il rimpianto di non averci nemmeno provato.

Capricorno

Cari Capricorno, venite da un periodo molto intenso sul piano lavorativo e il peggio forse ancora deve arrivare. Rimboccatevi le maniche perché dovrete dare il 100%. Nonostante i tanti impegni, concedetevi un po’ di relax in compagnia dei vostri cari, specie del partner. Rischiate altrimenti di litigare se dovesse sentirsi trascurato.

Acquario

Cari Acquario, oggi, grazie a Mercurio, avete un’ottima parlantina, tanto che finirete quasi per stordire chi vi circonda. Potete approfittarne per ottenere qualcosa di più sul lavoro, se avete a che fare con dei clienti o se dovete avanzare delle richieste ai vostri superiori. Siete sempre molto spontanei, ma a volte un po’ di riservatezza è necessaria.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko dovete agire un po’ più d’istinto, affidandovi al caso. Non potete pensare di poter sempre programmare ogni aspetto della vostra vita. Gli imprevisti fanno parte del gioco. Qualcuno potrebbe entrare casualmente nella vostra vita e stravolgerla: abbandonatevi di più al destino.

