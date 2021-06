Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 7 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 7 giugno 2021:

Ariete

Cari Ariete, Luna nuova-Gemelli, tra mercoledì e giovedì porta al massimo le buone influenze di Mercurio che prosegue la sua azione in campo professionale, spinge con Saturno a dare un segnale personale inconfondibile nell’ambiente dove in tanti siete ancora visti come gente di passaggio. Agite! Rapporto più passionale? Ora sì, sarà accontentato.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Venere e Giove vi aiutano nelle faccende di cuore e per prendere l’iniziativa nell’ambiente professionale che risente delle ostilità di qualcuno. Preparatevi a possibili impedimenti con Marte-Leone da venerdì. La settimana apre con Luna nel segno, immediata una possibilità di guadagno confermata dal novilunio che si prepara in Gemelli.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle creano una situazione professionale di grande respiro, per molti inedita, faticosa e con buona percentuale di rischio. Ve la sentite di puntare in alto e andare contro un intero sistema? I pianeti occupano il campo-realizzazione, possono velocizzare gli impegni che richiedono concretezza.

Cancro

Cari Cancro, avete paura di amare? I due pianeti dell’amore, Venere e Marte, sono insieme nel segno fino a venerdì, scacciano timori e incertezze. La Luna è sempre positiva, oggi per gli affari e venerdì sarà nel segno, per concludere il tragitto di Marte con una festa in riva al mare.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Sole e pianeti in Gemelli hanno mostrato progressi e risultati in campo professionale, questa settimana aggiungono qualcosa di nuovo alla vostra immagine, prestigio, considerazione specie in ambienti nuovi. Le vecchie situazioni, infatti, hanno ancora nodi da sciogliere ma spesso sarebbe meglio lasciarli lì e andare oltre.

Vergine

Cari Vergine, inizia la settimana del novilunio in Gemelli con Luna in Toro insieme a Marte e Venere: quadro romantico e passionale. Chi l’avrebbe mai detto innamorarsi di lunedì, quando si fa sentire il lavoro. E invece potrebbe succedere.

Bilancia

Cari Bilancia, chi è in attesa di notizie importanti dal mondo professionale, deve aspettarsi eventi positivi da Luna nuova il 9-10. Porta al culmine le ottime influenze di Mercurio-Gemelli e Saturno, si sistemano vecchie questioni domestiche, beni ereditati, proprietà da vendere e acquistare. Sorpresa d’amore a fine settimana.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, per importanti questioni legali meglio aspettare Sole in Cancro (21 giugno), ma le cose burocratiche non complicate possono essere sistemate il 9, 10, con Luna nuova-Gemelli. In più avete la protezione di Venere e Giove, Marte ancora in alta uniforme.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi e domani Luna attiva nel campo del lavoro, vince con tenacia e praticità, ma sarà ancora più importante il 9-10, quando nasce nuova in Gemelli, opposizione. Per le collaborazioni è la fase più importante della stagione, ma solo voi potete decidere cosa fare.

Capricorno

Cari Capricorno, l’evento più importante è atteso per venerdì: Marte esce dal Cancro e inizia un aspetto amichevole in Leone, che aumenta forza interiore, intraprendenza, dichiarazioni di guerra ad avversari. Non tutti, ma diversi nativi Capricorno fanno parte di categorie in vista, o si rendono sempre visibili.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, come terzo segno d’aria pure voi siete gratificati, stimolati da Luna nuova in Gemelli, il 9 e 10, ma non dovete dare troppa importanza alle sensazioni di oggi, causate da Luna-Toro. Se almeno poteste calmare il vostro nervosismo!

Pesci

Cari Pesci, probabile che l’evento Luna nuova metta in discussione qualche rapporto sentimentale non ufficiale, certo farà pressione sui coniugi, ma in Gemelli è più orientata a famiglia, casa, figli. I figli adulti maschi vanno seguiti con attenzione.

