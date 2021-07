Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 5 luglio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 5 luglio 2021:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, vi attende una settimana fitta di impegni: prendete l’agenda e organizzatevi o finirete per essere travolti dallo stress.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di Branko oggi per voi prevede importanti novità sul fronte novità e/o su quello amoroso. Non fatevi cogliere impreparati: carpe diem.

Gemelli

Amici dei Gemelli, l’altruismo è una delle vostre migliori qualità, d’accordo. Ma anche nei pregi, a volte, è bene non esagerare: pensate anche a voi stessi.

Cancro

Cari amici del Cancro, queste prime settimane estive vi hanno entusiasmato: vi siete goduti ogni singolo attimo, ma ora ne iniziate a scontare le conseguenze. Urge un detox.

Leone

Cari Leone, in questi giorni siete inquieti: qualcosa vi turba. Concentratevi su quel che dovete fare e cercate di pensare il meno possibile.

Vergine

Amici della Vergine, c’è un grande cambiamento in vista: voi siete convinti sia una svolta positiva e siete pronti a coglierla al volo, ma manca ancora un tassello importante per completare il puzzle.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di Branko oggi prevede per voi una giornata positiva sul fronte degli affari: i nuovi guadagni vi permettono di programmare l’estate con serenità.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, avete davanti a voi una settimana lavorativa da mettersi le mani nei capelli: le cose da fare sono tante, lasciate che qualcuno vi aiuti.

Sagittario

Cari Sagittario, il vostro fiuto per gli affari vi sta portando a battere una strada nuova: prima di lanciarvi nell’avventura, però, assicuratevi di avere un piano B.

Capricorno

Cari Capricorno, importanti novità sul fronte lavorativo vi porteranno a svolgere mansioni inedite per le quali non immaginavate di essere portati. E invece…

Acquario

Cari amici dell’Acquario, ultimamente state lavorando davvero molto e la fatica inizia a farsi sentire: avete bisogno di riposo e di ricaricare le batterie.

Pesci

Amici dei Pesci, anche le decisioni apparentemente più semplici nascondono delle insidie: riflettete bene prima di ogni vostra mossa.

