Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 5 aprile 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 5 aprile 2021:

Ariete

In questa giornata di Pasquetta riuscirete ad essere ottimisti: ne guadagnerà la vostra creatività. Molte idee vi verranno in mente e permetteranno di passare una Pasquetta in allegria nonostante le restrizioni.

Toro

Siete un po’ confusi, anche a causa di Mercurio che non si affaccia nel vostro segno. Cercate di mantenere la calma e soprattutto di non trascurare le persone a voi vicine, a partire dal vostro partner.

Gemelli

Giornata condita da interessanti sorprese: possono affacciarsi, anche per via virtuale, delle nuove e interessanti conoscenze. Ricaricate le pile in vista della prossima settimana e godetevi il meritato riposo.

Cancro Vi siete alzati con il piede sbagliato e si preannuncia una mattinata pesante. Prendete un appuntamento con voi stessi: passeggiate, riposate e coccolatevi. Da domani le cose andranno meglio.

Leone

Nonostante sia una giornata festiva, la vostra mente sarà comunque occupata nel pensare a questioni di lavoro. La cosa non è negativa: è il segno che vi state impegnando e che a breve potrebbero esserci, su quel fronte, interessanti cambiamenti.

Vergine

Finalmente Mercurio lascia il vostro segno, e i benefici si vedono. L’intesa con il partner torna su ottimi livelli, voi vi sentite più freschi e riposati e siete pronti a trascorrere una piacevole Pasquetta.

Bilancia

Mercurio è entrato nel vostro segno, e la cosa è foriera di guai. Non basta: anche il clima primaverile non vi favorisce in questa fase. Non perdete la calma: fate passare questo momento di cattivo umore e presto tornerà il sereno.

Scorpione

Venite da una serie di belle giornate, e questo vi carica in vista della Pasquetta. Il vostro desiderio è quello di sfruttare le risorse che avete accumulato in questo periodo. Da domani ripartirete alla grande.

Sagittario

Vi ci voleva proprio di trascorrere una giornata in un ambiente amico. Sono stati tempi duri per voi, ma avete capito di poter contare sugli amici. Non siete soli, fidatevi.

Capricorno

La giornata di ieri ha avuto un effetto positivo dentro di voi: vi sentite generosi, volenterosi di dare una mano agli altri, che siano amici vicini o persone lontane. La condivisione vi fa bene, non perdete questa scia.

Acquario

State lavorando sodo su molti fronti, e i benefici si vedono. Il vostro corpo sta bene ed è ritemprato, e nelle relazioni sociali, anche quelle sentimentali, le cose cominciano ad andare meglio. Anche oggi sarà una giornata positiva.

Pesci

Vi aspetta una giornata caratterizzata da divertimento e spensieratezza. Non pensate ad alcuni affanni lavorativi dell’ultimo periodo, ricaricate le pile in vista della prossima settimana.

