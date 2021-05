OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 3 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 3 maggio 2021:

Ariete



Amici dell’Ariete, ci sono rapporti familiari complessi e non facili da gestire, per cui serve cautela e non fare il passo più lungo della gamba. Qualche litigio e tensione con i genitori. Il tutto è reso più complicato da Marte, che vi rende eccessivamente nervosi. Insomma, mantenete la calma e contate fino a dieci prima di aprir bocca.

Toro

Amici del Toro, tante emozioni nella vostra vita, specie in amore, grazie alla protezione di Venere. Attenzione però a non farvi travolgere dalla gelosia. Saturno cerca di provocarvi e potrebbe mettervi sulla cattiva strada. Non prendete tutto troppo sul serio. Chi vive una relazione seria potrà godere di tutte le attenzioni del partner.

Gemelli

Amici dei Gemelli, questo Mercurio vi impone di dare il massimo e tenere ritmi frenetici se non volete restare indietro, soprattutto nei confronti dei colleghi. Dovete essere veloci di mente e di pensiero e con le parole. Periodo molto favorevole per chi ha a che fare con il pubblico: i clienti penderanno dalle vostre labbra. Preparatevi a notti di passione.

Cancro

Amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Branko in questa settimana dovrete fare i conti con problemi legati all’eredità, a spartizioni familiari e questioni burocratiche. Affidatevi ai consigli di un esperto, soprattutto se ci sono questioni che non vi tornano. I single hanno proprio tanta voglia di ritrovare l’amore.

Leone

Amici del Leone, quadro astrale poco favorevole per il vostro segno, per cui l’invito è alla prudenza. Vorreste cambiare tante cose, ma non sempre è fattibile. Mercurio vi aiuta a trovare il bandolo della matassa. Non rimanete in balia degli eventi ma dominateli con fiducia: quando si chiude una porta, spesso poi si apre un portone.

Vergine

Amici della Vergine, gli affari sono promettenti e protetti dalle stelle, per cui potete chiudere e firmare accordi importanti. Può essere il momento giusto per la compravendita di una casa. Alla grande anche l’amore: potete pensare di sposarvi. I single devono essere più razionali e non farsi trascinare in sterili polemiche. Il partner vi sorprende quando meno ve l’aspettate.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko di oggi potrete vivere grosse e inaspettate emozioni. Chi è single potrebbe presto incontrare l’amore della propria vita. Anche per le coppie storiche, la passione è alle stelle. Godetevi nuovi sentimenti e relazioni, soprattutto se eravate single da tempo. Sul lavoro date il massimo per ottenere qualcosa di speciale.

Scorpione

Cari Scorpione, siete suscettibili e antipatici come non mai. Cercate però di non perdere tempo ed energie in polemiche sterili e poco fruttuose. Se qualcosa non va come vorreste, stringete i denti perché presto la rotta cambierà. D’altronde Venere vi protegge. Per le coppie storiche la passione è ai minimi.

Sagittario

Amici del Sagittario, periodo ottimo per gli affari: se dovete firmare un accordo, fatelo subito. Questa infatti è una posizione favorevole degli astri che non durerà a lungo. I single possono concedersi notti di fuoco, anche con sconosciuti. Chi invece ha una relazione di lunga data dovrà riaccendere la fiammella della passione.

Capricorno

Amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko siete soddisfatti della vostra carriera, che procede a colpi di ottime opportunità. Vi siete messi in mostra e dimostrati a tutti il vostro valore. Potete ora approfittarne per comprare casa. Gli astri sono dalla vostra parte e questo è un ottimo periodo per chi ha qualche gruzzoletto da parte da investire. Preparatevi a notti di fuoco sotto le coperte.

Acquario

Acquario, a volte vi trovate a dovervi confrontare con persone poco perspicaci e intelligenti. Mantenete la calma e non litigate inutilmente, non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Mercurio vi rende giocosi e creativi, potete approfittare dell’arrivo della primavera per fare sport e rimettervi in forma in vista della prova costume.

Pesci

Amici dei Pesci, in questi giorni secondo l’oroscopo di Branko siete parecchio suscettibili. Ci vuole veramente un nonnulla per farvi perdere la pazienza. Il consiglio è di contare fino a dieci prima di aprir bocca. In amore potreste fare un nuovo incontro che vi aiuterà a cambiare prospettiva. La passione sarà alle stelle.

