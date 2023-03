Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 27 marzo 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 27 marzo 2023:

Ariete

Cari Ariete, la settimana riparte bene, tra i soliti impegni quotidiani. Avete le energie per fare tutto, ma forse dovrete sopportare qualche ritardo a causa di un familiare più piccolo di voi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una questione legata alla sfera finanziaria vi terrà sulle spine e sarete nervosi tutta la giornata. Fortunatamente siete supportati da Venere che vi aiuta a gestire le situazioni in modo creativo.

Gemelli

Cari Gemelli, potreste sentirvi un po’ inquieti a causa dei recenti cambiamenti astrali, primo fra tutti il trasloco di Marte. Tuttavia, Mercurio in Pesci vi fornirà la flessibilità e l’intuizione necessarie per navigare al meglio tra le sfide della giornata.

Cancro



Cari Cancro, l’arrivo del pianeta rosso nel vostro segno è una manna dal cielo, che però dovete imparare a gestire con un pizzico di prudenza. Non fate passi troppo avventati o gesti di cui potreste pentirvi: rallentate leggermente il ritmo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 27 marzo 2023), gli astri di oggi vi forniscono la forza e la determinazione necessarie per raggiungere i vostri obiettivi, lavorando in collaborazione con gli altri. Avete il polso della situazione e riuscite a mantenere il controllo delle situazioni.

Vergine

Cari Vergine, oggi potreste sentirvi un po’ stressati e affaticati. Evitate di prendere ulteriori impegni ed evitate di svolgere compiti che richiedano attenzione.

Bilancia

Cari Bilancia, non vi mancano entusiasmo e creatività: avete voglia di esprimere la parte di voi più fantasiosa e sognatrice. In serata sì a un’uscita per andare al cinema o a teatro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, gli astri di oggi vi aiutano a comunicare in modo chiaro e diretto, senza perdite di tempo. Marte in Cancro vi darà l’energia e la determinazione necessarie per raggiungere i vostri obiettivi entro la fine della giornata.

Sagittario

Cari Sagittario, eventuali ostacoli o impedimenti possono essere previsti, ma a volte ciò non è possibile. Nel caso vi trovaste di fronte a qualcosa che non avevate previsto, non drammatizzate, ma rimboccatevi le maniche per trovare una soluzione efficace.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, con Marte contro la situazione non è semplice, ma non per questo dovete demoralizzarvi: oggi la cosa migliore da fare è concentrarsi sul lavoro e lasciarsi il resto alle spalle, almeno per il momento.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 27 marzo 2023), continuate ad avvertire le dolci influenze di Venere, che vi sussurra parole d’amore all’orecchio. Avete un gran bisogno di affetto, coccole ed attenzioni come non mai.

Pesci

Cari Pesci, siete un po’ pensierosi a causa di qualche parente più grande di voi. Dovete senza dubbio dedicare tempo e spazio alla vostra famiglia, ma durante l’orario di lavoro cercate di concentrarvi sui compiti che vi hanno assegnato.