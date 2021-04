Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 26 aprile 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 26 aprile 2021:

Ariete

Cari Ariete, in questa giornata la vicinanza con i vostri parenti sarà più importante che mai. Vi dovete circondare di persone che vi fanno sentire bene. Almeno per oggi dovrete evitare ogni possibile tensione.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è arrivato il momento di riprendere il controllo della vostra vita, specialmente se recentemente avete ceduto alla pigrizia. Ricordate sempre che combattere per voi stessi è essenziale.

Gemelli

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi potreste sentirvi un po’ spaventati e a disagio perché vi verrà chiesto di intervenire e affrontare una situazione complicata. Evitate soluzioni improvvise o frettolose.

Cancro

Cari Cancro, non importa se le persone intorno a voi si metteranno di traverso, voi sentite di poter superare qualsiasi ostacolo. Lavoro? Fate del vostro meglio e usate la vostra immaginazione, vi aiuterà a fare meglio.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (26 aprile 2021), delle vecchie situazioni passate potrebbero tornare a farsi sentire abbattendo il vostro morale. Provate a cambiare prospettiva e vedere le cose sotto una nuova luce.

Vergine

Cari Vergine, anche se vi piace lavorare da soli, far parte di una squadra durante questo periodo potrebbe rivelarsi importante. La consapevolezza di condividere uno scopo con gli altri vi potrebbe dare la forza che vi manca.

Bilancia

Cari Bilancia, quella di oggi (lunedì 26 aprile 2021) sarà la giornata adatta per prendersi un po’ di tempo per se stessi. Ricordate che se sarete di buon umore e potrete trasmettere energia positiva alle persone intorno a voi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vi sentite pieni di energia. Avete raggiunto il perfetto equilibrio tra il desiderio di cambiare la vostra vita e il tempo e l’energia necessari per farlo. Ricordate di sfruttare al massimo le opportunità.

Sagittario

Cari Sagittario, i vostri amici sono importanti per voi, ma oggi potrebbero essere un po’ pressanti. Avete già abbastanza problemi e difficilmente avrete tempo per concentrarvi sugli altri. Perché non dirlo in maniera tranquilla e rispettosa?

Capricorno

Cari Capricorno, difficile per voi capire se siete andati abbastanza in profondità: più scavi, più scopri. Rasserenatevi: già a partire da domani, il vostro bisogno di introspezione diminuirà.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (26 aprile), ricordatevi che il modo migliore per sfruttare al meglio l’energia è cercare di portare a termine un progetto. Cercate di rendere migliore la vostra vita.

Pesci

Cari Pesci, non cercate sempre di comprendere tutto da soli. Apritevi alle opinioni degli altri e delle persone che vi amano. Alcuni consigli potrebbero essere molto utili.

