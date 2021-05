Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 24 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 24 maggio 2021:

Ariete

Cari Ariete, l’attuale percorso di vita sembra familiare… La cosa meravigliosa di una seconda possibilità è che puoi applicare ciò che hai imparato nella “prima” vita…

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il cielo mostra che le amicizie non riguardano solo chi conoscete, ma è chi vi conosce veramente che è più importante.

Gemelli

Cari Gemelli, è troppo tardi per tirarsi indietro. Il vostro interesse è stuzzicato, il che significa che non vi fermerete finché non avrete risolto quell’enigma tormentoso che vi portate dietro.

Cancro

Cari Cancro, vi interessa di più la sostanza, ma l’altra parte è preoccupata per l’aspetto. Mostra a questa persona come uno migliora l’altro…

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (24 maggio 2021), una situazione problematica sarà risolta una volta per tutte. Finalmente potrete voltare pagina.

Vergine

Cari Vergine, durante la giornata di oggi rivedrete una questione rimasta in sospeso da gennaio.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi – 24 maggio – dovrete affrontare un dilemma morale, in particolare quando dovrete scegliere tra salvarvi o salvare un’amicizia. La risposta che vi darete potrebbe sorprendervi…

Scorpione

Cari Scorpione, continua ad estrarre la ricchezza dell’esperienza degli altri. C’è oro nei loro consigli. Ascoltate bene.

Sagittario

Cari Sagittario, giocare sul sicuro oggi – 24 maggio – potrebbe provocare più danni che benefici. Le persone hanno bisogno di sapere dove vi trovate e voi dovete restare fedeli a ciò in cui credete. Sempre.

Capricorno

Cari Capricorno, fate attenzione: non finalizzate nessun accordo oggi. Potreste ottenere di più per quello che chiedete.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 24 maggio 2021 -, odiate fare i tonti, ma certe persone hanno bisogno dei colpi dell’ego più di voi. Lasciate che pensino di avere tutte le idee brillanti…

Pesci

Cari Pesci, le cose non sono “firmate” come avreste sperato. Siate pronti a lasciare quello che state facendo per “correre in soccorso” di chi ha bisogno nei prossimi dieci giorni. Sarete contenti di averlo fatto.

