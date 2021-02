Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 febbraio 2021:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, sul lavoro oggi la situazione è leggermente tesa, ma resta calmo perché si tratta comunque di una giornata positiva. Le tue doti di comunicazione ti aiuteranno nella tua professione. Bene le finanze e bene il rapporto con il tuo compagno/a. Fidati di più della fortuna e ascolta altre persone prima di prendere decisioni oggi. Voto complessivo: 8.

Toro

Cari amici del Toro, questo è un lunedì davvero positivo per voi. Inizia da oggi un cambiamento sul lavoro di cui dovresti sinceramente approfittare. Non lasciarti influenzare dal prossimo, prendi le tue decisioni. E ignora le battute d’arresto caro Toro, sai che puoi ottenere quello che vuoi. Ti senti bene, con rinnovata energia e voglia di fare le cose. Benissimo anche l’amore e la fortuna ti dà una mano con i soldi.

Gemelli

Carissimi amici del Gemelli, oggi dovrai affrontare qualche problemino sul lavoro, ma non temere: puoi prevenirlo. Ti manca del tempo da dedicare alle tue passioni. In amore avrai una conversazione con una persona amata che ti farà stare bene. La giornata inizia con forza e buonumore.

Cancro

Care amiche e amici del Cancro, sul lavoro questo lunedì 22 febbraio sei fortunato su soldi e lavoro. Occhi alle idee che ti propongono oggi, potrebbero rivelarsi utili. Cerca di capire meglio gli altri e capirai anche te stesso. Ti sentirai molto energico e presto ti riprenderai da qualsiasi disagio che hai passato. Sii più egoista e prenditi cura di te. Fai tante passeggiate.

Leone

Caro Leone tranquillo, se non stai vivendo un gran periodo sul fronte economico sappi che presto le cose cambieranno. In amore se stai con qualcuno è il momento di iniziare qualcosa di serio. Organizza la tua vita e stabilisci le tue priorità. Non concentrarti su ciò che non puoi fare e pensa a ciò che puoi.

Vergine

Cara Vergine stai attraversando un periodo di rinnovamento. Non portarti dietro i problemi passati, quelli ormai sono superati. Sarai magnetico in questi giorni. Vivrai la vita con più coraggio e gioia.

Bilancia

Care amiche e amici della Bilancia, questo lunedì mi raccomando non perdete la forza di volontà sul lavoro. Se non vi scoraggerete stare bene. Provare per credere. In amore tutto prosegue per il meglio. Fai sport, ti rilasserà. Per ritrovare il tuo umore frizzante devi riposarti e trovare tempo libero.

Scorpione

Amici splendidi dello Scorpione, attenzione alle offerte che vi fanno oggi: all’apparenza sembra molto vantaggiosa, ma nella sostanza non lo è molto. Sul lavoro se continui a intestardirti e a fare le cose a modo tue non andrà bene, devi collaborare. Serve ottimismo su tutto. Fai sport per scaricare l’energia e per sentirti bene. Fai passeggiate. Pensa alla tua salute per piacere.

Sagittario

Sagittario, si vedono i primi risultati positivi dei cambiamenti che hai fatto per migliorare la tua vita. Non lasciarti trascinare da progetti poco chiari di alcune persone che non conosci bene. Stai tranquillo per la tua salute, va tutto bene.

Capricorno

Care amiche e cari amici del Capricorno, bene in amore e in amicizia: oggi sei in una fase di equilibrio molto favorevole per tutti i tipi di relazioni. Devi stare solo un po’ calmo. Se cambi l’atteggiamento con cui prendi le cose, il tuo spirito migliorerà.

Acquario

Carissimi amici dell’Acquario aspettate prima di agire. Fate innanzitutto attenzione alle spese: risparmia. Se imposti obiettivi con calma e a lungo termine, le cose possono migliorare. Fai sport, ti farà ragionare meglio.

Pesci

Speciali amici dei Pesci, oggi mantenete la calma sul lavoro. Ascoltate i vostri superiori/ capi. Essere troppo testardi oggi può farvi male. La famiglia può darti qualche preoccupazione, ma presto passerà. Il tuo amore vuole controllarti e ti stai stancando della situazione, parlane. Rilassati un po’ e controlla l’alimentazione.

