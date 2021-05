Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 17 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 17 maggio 2021:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, ottimo l’amore. Per quanto riguarda il lavoro invece aspettati parole molto importanti oggi. Prenditi cura di te e della tua salute.

Toro

Molto bene l’amore anche per il Toro. Segno che deve concentrarsi anche sul proprio successo, ma con calma. Tira fuori la tua pazienza di ferro.

Gemelli

Gemelli sul lavoro oggi dovrete chiarirvi con un socio con il quale siete partiti con il piede sbagliato, ricomincia da capo. Chiedi una seconda possibilità e la otterrai.

Cancro

Cari amici del Cancro, se qualcuno oggi è in grado di semplificarti la vita accettate l’aiuto che vi sta dando. Siate meno duri con voi stessi.

Leone

Cari amici del Leone, ancora due giorni difficili. Tieni duro, una volta superato quest’ultimo ostacolo la strada sarà in discesa.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Vergine, sii meno critico nei confronti delle persone che ti vogliono bene.

Bilancia

Bilancia alla fine di questa settimana troverai quello che stai cercando. Continua a fare quello che stai facendo.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Amici dello Scorpione, oggi non ti concentrare solo sul costo materiale della vita, analizza anche il costo spirituale.

Sagittario

Sagittario, la palla è nel tuo campo. Prendi il controllo della tua vita.

Capricorno

Occhio agli errori commessi sul lavoro. Pensa a come recuperare.

Acquario

Acquario, oggi vedrai i primi segni di cambiamento che aspettavi. Potrebbe non essere molto, ma è un inizio.

Pesci

Pesci, concentrati su te stesso. Sii egoista oggi e vedrai che anche le persone accanto a te godranno della tua gioia personale.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA