Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 15 marzo 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 15 marzo 2021:

Ariete

Cari Ariete, state per fare qualcosa di cui potreste pentirvi in futuro. Siete molto impulsivi, ma almeno oggi cercate di essere un po’ più razionali e pensare alle conseguenze di quello che fate…

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko, durante la giornata di oggi – 15 marzo 2021 – vi stupirete delle vostre capacità di concentrazione e riuscirete a portare a termine alcuni obiettivi importanti. Le distrazioni che avete intorno non vi impediranno di andare avanti.

Gemelli

Cari Gemelli, avevate grandi progetti per la giornata di oggi, tuttavia siete coscienti del fatto che purtroppo non potrete attuarli. Prima le responsabilità, poi i piaceri…

Cancro

Cari Cancro, siete circondati da persone propositive e ambiziose e questo è certamente un bene. Dei colleghi propositivi potrebbero spronarvi a fare quel salto di qualità che tanto sperate.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko, durante la giornata di oggi dovrete prendere le distanze da un gruppo di persone che vi circonda. Non abbiate paura di allontanarvi se sentite che qualcuno non sia totalmente sincero con voi.

Vergine

Cari Vergine, nelle prossime ore potreste sfruttare le buone stelle per elevare i vostri obiettivi. Finalmente riuscirete a spiccare il volo e a capire quanto valete veramente. Tutto dipende da voi.

Bilancia

Cari Bilancia, anche oggi non riuscirete a comprendere cosa volete davvero: le vostre emozioni passano da un estremo a un altro e questo non vi permette di ragionare razionalmente. Cercate di fare chiarezza. In tutto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete i piedi ben saldati a terra, anche se l’avventura un po’ vi manca. In questa giornata di metà marzo cercate di sfruttare al meglio dalle situazioni che vi si presenteranno.

Sagittario

Cari Sagittario, in questo periodo siete molto stressati a causa di alcuni compiti difficili che dovrete affrontare. Tuttavia, dovrete cercare di non far pesare il vostro stato d’animo alle persone che amate.

Capricorno

Cari Capricorno, avreste voluto che il weekend passato non finisse mai. Tuttavia, oggi si torna – purtroppo – alla solita routine e i compiti che vi saranno affidati richiederanno tanta concentrazione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko, oggi – 15 marzo 2021 – le vostre emozioni saranno più profonde del solito e le persone che vi circonderanno noteranno con grande stupore questo vostro lato sensibile. Aprirsi alle persone non è sempre un male…

Pesci

Cari Pesci, volete rendere la giornata di oggi speciale. Finalmente riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi senza troppe pretese e renderete questo inizio di settimana eccezionale.

