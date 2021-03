Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 1 marzo 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 1 marzo 2021:

Ariete

Cari Ariete, oggi non dovete preoccuparvi, sta continuando l’onda positiva e non ci sono astri che vi disturbano particolarmente, sopratutto in amore. Perché non fare una sorpresa al partner?

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, gli astri sono gentili, a parte Giove e Saturno che dovrete ancora sopportare per qualche giorno. Ritroverete armonia nelle relazioni, dolcezza e quel pizzico di romanticismo. Insomma, mica male…

Gemelli

Cari Gemelli, Venere vi provoca, ma sono cose di poco conto. Evitate le piccole gelosie. Non dategli peso anzi, trasformatele in energia per far ripartire la passione.

Cancro

Cari Cancro, la giornata di oggi si prospetta particolare: servirà cautela nei rapporti. Specialmente in famiglia potranno esserci attriti con genitori o figli. Non cedete alle provocazioni: siate diplomatici!

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko, finalmente oggi – 1 marzo 2021 – si inizia a ragionare. Il mese si apre con una simpatica Luna che vi farà ripartire con lo stimolo giusto. Lasciate i pensieri alle spalle e circondatevi solo di gente che vi apprezza!

Vergine

Cari Vergine, dopo un mese positivo, vi aspetta un periodo in cui gli astri non saranno poi così tanto dalla vostra parte… Nuovi progetti avranno bisogno di essere sponsorizzati, ma non sarà facile.

Bilancia

Cari Bilancia, avete salutato il mese di febbraio con armonia, d’altronde questo è il vostro modo di amare. Fantasiosi e vivaci nel sesso, andrete a caccia di nuove esperienze… Fate i bravi.

Scorpione

Cari Scorpione, gli astri oggi – lunedì 1 marzo 2021 – vi consentiranno di riprendere il controllo della vostra vita. Attenzione però: dovrete muovervi ancora con cautela. Sole, Venere e Nettuno nel segno dei Pesci tolgono razionalità.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, marzo sarà un mese pazzerello che accentuerà il vostro lato sfuggente e avventuroso. Occhio ai capricci d’amore, specialmente se siete sposati, il partner potrebbe non gradire distrazioni.

Capricorno

Cari Capricorno, quello di marzo sarà mese positivo e privo di astri negativi, grazie alla Luna nel segno dei Pesci che donerà armonia e tenerezza. Ottime notizie anche dal punto di vista lavorativo, ma mantenete la concentrazione.

Acquario

Cari Acquario, la primavera anticipa e gli astri diventano vostri amici. Gli affari vanno a gonfie vele, i progetti possono essere realizzati. Andate avanti così.

Pesci

Cari Pesci, durante la giornata di oggi non sarà semplice capire le vostre azioni, tantomeno i vostri pensieri, meglio lasciarvi fare. Probabile eredità!

