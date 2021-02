Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 1 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 1 febbraio 2021:

Ariete

Cari Ariete, il mese comincia con tutte le più buone intenzioni. Venere amica si trasferisce nel segno dell’Acquario creando un quadro astrale brillante. Scaldate i motori, allacciate le cinture e partite alla conquista del traguardo prefissato.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 1 febbraio 2021 – la quadratura astrale vi rende egoisti nei confronti del partner. Tutta colpa di una Venere fredda nel segno dell’Acquario. Periodo duro per voi, ma cercate di concedere una chance a quello che vi accade… Tutto ha un risvolto positivo…

Gemelli

Cari Gemelli, in questo mese che inizia oggi arriva Venere splendida, questo vorrà dire che potranno esserci stravolgimenti amorosi importanti. Ne vedrete delle belle.

Cancro

Cari Cancro, per voi si preannuncia una nuova quadratura astrale favorevole con Venere, l’astro dell’amore, che aiuterà a gestire questioni professionali. Arriverà una bella sorpresa anche per i sentimenti, molti riusciranno a recuperare rapporti messi a dura prova da Marte. Fidatevi dell’istinto.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il mese di febbraio inizia con un intreccio astrale che crea qualche difficoltà. Un segno estivo e caldo come il vostro non si può trovare in sintonia con una Venere fredda. Cercate di non esagerare nelle reazioni con il partner.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, per voi febbraio sarà il mese dell’amore, ma anche del lavoro. Venere pratica farà brillare la sfera professionale. Non lasciatevi sfuggire occasioni d’oro, fatevi notare per le vostre capacità. Nuove prospettive economiche.

Bilancia

Cari Bilancia, il mese di febbraio comincia con una splendida Venere, quale miglior inizio per il mese dell’amore? Tutto potrà succedere, ad esempio qualcuno potrà pensare ad una fuga amorosa…

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko, dovrete aspettare metà mese per vedere le cose migliorare. Il consiglio è quello di non approfondire cosa non va ed attendere tempi migliori. Tranquilli: arriveranno a breve.

Sagittario

Cari Sagittario, Venere bella e splendente raggiunge Sole, Mercurio, Giove e Saturno nel segno amico dell’Acquario: amore con la A maiuscola. Agite.

Capricorno

Cari Capricorno, il mese di febbraio riporta l’attenzione sulla sfera lavorativa. Venere pratica passa nel segno e tocca tutto ciò che ha a che fare con il patrimonio personale, possedimenti e denaro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko, arriva Venere: amate tanto. Avete tutte le caratteristiche giuste: simpatia, affabilità, fascino e voglia di sgattaiolare via, elementi che vi faranno essere irresistibili.

Pesci

Cari Pesci, la stagione dell’amore viene e va, non potrebbe esserci affermazione più azzeccata di questa per descrive il mese. La confusione potrà regnare sovrana, ma questa volta è diverso, vivrete nel caos ma comunque felici.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 1 al 7 febbraio 2021) per tutti i segni Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 1 febbraio 2021 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 1 febbraio 2021