OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 7 ottobre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 7 ottobre 2021:

Ariete

Cari Ariete, dimostrate il vostro talento a chi vi circonda. Siete in ottima forma e potete togliervi grosse soddisfazioni, finalmente infatti avete ripreso il controllo di voi stessi e del vostro successo. Questo vi dà grande entusiasmo e voglia di far bene. Insomma, siete al massimo della forza.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete molto ottimisti verso tutto ciò che vi circonda. Un ottimo viatico in vista del prossimo futuro, dove sarete chiamati a prendere decisioni importanti. Avete recuperato una forma fisica più che invidiabile e di questo siete orgogliosi con voi stessi.

Gemelli

Cari Gemelli, ci sono cose e situazioni delle quali non potete avere il controllo. Perciò inutile preoccuparsi, anzi imparate a vivere tutto con filosofia e farvi scivolare addosso eventuali imprevisti. Fate dei bei respiri, in modo da vivere il tutto con maggiore calma.

Cancro



Cari Cancro, in questa giornata vi verrà molto difficile mantenere la concentrazione, per cui anche la qualità del vostro lavoro ne risentirà. Le discussioni sono all’ordine del giorno e anche se date il massimo e vi impegnate, vi sembra di non riuscire a cavare nulla di buono. Non siate impulsivi o scontrosi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 7 ottobre 2021), questa è una giornata piena di allegria e voglia di fare. Trascorretela in compagnia dei più piccoli, d’altronde i bambini vi fanno impazzire e vi danno una bella carica. In ogni caso tenete i piedi per terra, non siete invincibili.

Vergine

Cari Vergine, evitate di mettervi in situazioni di difficoltà perché non ne avete certo bisogno. Cercate di rilassarvi come si deve e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Avete tanti valori e dovete essere in grado di dimostrarli. Trascorrete più tempo in compagnia del partner.

Bilancia

Cari Bilancia, un giorno da assaporare a pieno e vivere al massimo delle vostre capacità. D’altronde in questo periodo avete un fascino e una grazia fuori dal comune e questo vi aprirà tante porte. Dovete però contenere la vostra presunzione che a volte si trasforma in ira.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovete mantenere il sangue freddo se ci sono eventuali problemi che non riuscite a risolvere a pieno. Evitate lotte continue e non scaldatevi troppo, soprattutto nei confronti di colleghi e superiori. L’ottima forma fisica si vede e dà i suoi frutti.

Sagittario

Cari Sagittario, il vostro passato è pronto a fare di nuovo capolino e a presentare il conto. Siete capaci di affrontarlo a schiena dritta? Certo, tutti hanno le proprie debolezze e non c’è nulla di male, ma dovete riuscire a superare i momenti no e guardare avanti. Seguite il vostro istinto.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, ultimamente siete particolarmente polemici e nervosi, tanto che non sapete bene che pesci pigliare. Cercate di abbassare i toni, per evitare litigi con colleghi e con il partner. Curate la cura del corpo e del fisico e abbandonate abitudini malsane che nuocciono alla salute.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 7 ottobre 2021), ci sono ottime notizie in arrivo per il vostro segno. Approfittatene per recuperare dopo eventuali dissidi e litigi. Una tranquillità che vi darà la fiducia e la forza per fare bene. Non trascurate neppure la cura del corpo e la salute.

Pesci

Cari Pesci, è il momento di superare qualche litigio con chi vi circonda. Se ci sono state discussioni, parlatevi e chiaritevi. Quanto è bello perdonare? Vedrete che poi vi sentirete meglio. Se invece pensate che la vostra relazione sia giunta al capolinea, non fatemi problemi a chiuderla per sempre.

