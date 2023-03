Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 30 marzo 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 30 marzo 2023:

Ariete

Cari Ariete, sentite il desiderio di esprimere senza filtri il vostro bisogno d’amore. Tuttavia, questa vostra necessità potrebbe essere contrastata nei modi meno prevedibili: valutate l’eventualità di rimanere a bocca asciutta.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, lasciatevi sedurre dai magnifici astri che albergano nel vostro cielo e che vi infondono una dose massiccia di buon umore e passionalità. L’amore vi è vicino e potete goderne come mai avete fatto prima.

Gemelli

Cari Gemelli, avete bisogno di rinnovarvi, per sentirvi più giovani. Raccogliete tutta l’energia e l’entusiasmo che avete dentro per realizzare qualcosa: non poltrite sul divano davanti la televisione!

Cancro



Cari Cancro, dovete dimostrare di che pasta siete fatti! Il cielo è dalla vostra parte, quindi non dovete temere, perché sarete protetti in ogni frangente. Tanta energia e idee vincenti vi permetteranno di puntare proprio dovete volete.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 30 marzo 2023), cercate di terminare tutti gli impegni in tempi brevi: oggi dovete dedicare del tempo a qualcosa di molto privato e che non condividete facilmente con gli altri. Fate attenzione a non combinare qualche guaio a causa dell’agitazione.

Vergine

Cari Vergine, sarete alle prese con una persona difficile, forse un amico testardo. Risparmiatevi il tempo e la fatica di convincerlo delle vostre idee, ma accettatelo così com’è.

Bilancia

Cari Bilancia, rispetto a ieri oggi la situazione è migliore. avete più energia da spendere nel corso della giornata. Eventuali rivali potranno essere vinti, anche se con qualche ostacolo in più.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete meno esuberanti del solito, ma non per questo vi manca fascino e carisma. C’è qualcosa che vi impensierisce, forse un amore distante su cui non riuscite a mettere l’animo in pace.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi avete una marcia in più, idee vincenti e forza da vendere. Insomma, avete le carte giuste per ottenere ciò che desiderate, specialmente in ambito economico.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, oggi l’attenzione ai dettagli sarà vostra amica e vi permetterà di sventare dei disastri. Evitate di fare tutto in un’unica sessione e dedicate tempo alle piccole cose.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 30 marzo 2023), potete godervi la vostra dose quotidiana di divertimento, solo a patto che portiate a termine i vostri doveri con serietà. Oggi la vostra mente ha voglia di svago, ma prima dovete fare il vostro.

Pesci

Cari Pesci, continuate a sentire una forte attrazione per una nuova conoscenza. non sapete bene cosa sia, ma volete andare fino in fondo alla questione. Occhio a non farvi vincere dall’ansia.