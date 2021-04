Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 29 aprile 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 29 aprile 2021:

Ariete

Cari Ariete, l’amore è una sfida che non volete perdere… Nelle prossime ore volgerete lo sguardo verso orizzonti selvaggi che alimenteranno il fuoco e la passione.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vi state aggiornando e siete più smart di qualunque altro segno, grazie ad un impetuoso Urano. Per quanto riguarda il lavoro, una proposta importante avrà bisogno di essere sviscerata e valutata con meticolosità.

Gemelli

Cari Gemelli, la professione va alla grande. Le invidie che suscitate possono solo che riempirvi di orgoglio e rivali concorrenti non potranno e non dovranno preoccuparvi.

Cancro

Cari Cancro, gli astri favorevoli garantiscono un nuovo incarico e perché no, un aumento di stipendio. Tanta passione dopo il tramonto.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (29 aprile 2021), la forma fisica richiede cure e attenzioni e un controllo medico sarebbe una buona idea per recuperare le energie. I sentimenti non danno le emozioni desiderate.

Vergine

Cari Vergine, rimanete sintonizzati su tutti i canali, durante la giornata di oggi potrebbe arrivare una proposta di lavoro vantaggiosa, forse dall’estero. La responsabilità è il vostro punto di forza nel rapporto.

Bilancia

Cari Bilancia, non abbiate paura di apporre il vostro autografo sui nuovi accordi economici, saranno remunerativi. Amore? Nella sfera amorosa non avrete timore di provare nuove sensazioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le idee sono giuste e la creatività non manca. Amore? Siete ancora nervosi e burberi, il partner se ne guarderà bene dall’avvicinarsi… Datevi una calmata.

Sagittario

Cari Sagittario, impostate degli affari, la fortuna vi assiste e i guadagni sono promettenti. I nuovi flirt nascono sotto buoni auspici e potranno diventare sentimenti bellissimi.

Capricorno

Cari Capricorno, vi eravate prefissati obiettivi importanti in amore, affari, nuove amicizie. Prendetevi una piccola pausa di riflessione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è solo giovedì e a lavoro vi hanno già messo più volte i bastoni tra le ruote, come se non bastasse il vostro partner si comporta in modo strano. Rifugiatevi nell’amicizia. Quella vera.

Pesci

Cari Pesci, avete capito di avere diversi concorrenti intorno al vostro obiettivo sentimentale. Ci sarà da lottare. Non dimenticate gli impegni di lavoro.

