Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 27 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 27 maggio 2021:

Ariete

Cari Ariete, la primavera vi stuzzica la fantasia sessuale. Non forzate le nuove relazioni, avete fretta di concludere, ma sarà solo con la lentezza che riuscirete a capire se davvero il sentimento merita la vostra energia.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, c’è tanta voglia di accettare sfide e rimettervi in gioco, specialmente nella sfera professionale. Sfruttate la rete di amicizie per creare collaborazioni nuove ed innovative.

Gemelli

Cari Gemelli, per voi si preannuncia una giornata sottotono per i sentimenti, il partner si sta stancando delle vostre distrazioni e potrà meditare vendetta. Trovate una misura a tavola…

Cancro

Cari Cancro, gli astri proteggono i rapporti amorosi, nuovi e datati, stabilità e solidità vi fa sentire sereni ed energici. Gli affari vanno bene, arriveranno soldi a palate!

Leone

Cari Amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete nervosi e polemici: non vi sta bene nulla, povero partner. Il lavoro va a gonfie vele, successo negli affari e notorietà.

Vergine

Cari Vergine, nelle prossime ore dovrete affidarvi alla pazienza, ve ne servirà tanta, specialmente con i figli e la famiglia. Tutti riversano su di voi i loro problemi e questo vi innervosisce, prendetevi una pausa.

Bilancia

Cari Bilancia, il lavoro vi impegna, ma siete pieni di energia e non vi spaventa nulla, nemmeno rimandare un appuntamento con l’amante per affari. Mangiate di meno.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (27 maggio), Nettuno e Saturno vi fanno scorgere oltre l’orizzonte una terra promessa. Clima teso per le coppie, poco predisposti i single, rimandate decisioni importanti nella sfera sentimentale.

Sagittario

Cari Sagittario, attenti e cauti potreste aver bisogno di un avvocato… Non cambiate le carte in tavola con un corteggiatore o corteggiatrice, assumetevi le vostre responsabilità.

Capricorno

Cari Capricorno, disorientati, poco stimolati e con la voglia di cambiare lavoro. Pensateci, avete le capacità e la professionalità per azzardare. Il partner vi sostiene, impegnatevi!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 27 maggio -, Giove offre opportunità di crescita professionale, avete la possibilità di creare un team affiatato grazie alle doti comunicative. Un fuoco di passione arriverà a riscaldarvi.

Pesci

Cari Pesci, meglio tacere, controllate l’ansia, respirate e dedicatevi al vostro hobby preferito. Gli astri stanno preparando novità bellissime.

