Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 24 novembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 24 novembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, in questa giornata avete una marcia in più. Cercate di incanalare quest’energia in progetti che si riveleranno importanti per il futuro. Potete ottenere qualcosa di speciale, specie nei rapporti con il partner.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, qualche tensione di troppo in amore vi rende particolarmente nervosi. Perché non parlate con il partner e cercate una soluzione condivisa? Il dialogo è sempre la cosa migliore. Bene anche il lavoro. Favorite le nuove collaborazioni.

Gemelli

Cari Gemelli, periodo di confusione per i sentimenti: non potete tenere il piede in due scarpe. Cercate di capire e di decidere con chi volete stare e che direzione intraprendere. Ascoltate di più il vostro cuore.

Cancro



Cari Cancro, cielo ottimo per i single, che possono finalmente approcciare a nuove persone e magari trovare l’anime gemella. Il vostro fascino e savoir-faire non passeranno indifferenti, anzi. Se avete una trattativa in corso, andate dritti al punto, senza tergiversare.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 24 novembre 2022), soffrite molto la lontananza del partner, ma dovete stringere i denti, perché presto potrete riabbracciarvi. Solo un po’ di pazienza. Attenzione alle finanze, ultimamente c’è stata qualche uscita di troppo.

Vergine

Cari Vergine, ottime stelle per chi è single da tempo ed è in cerca dell’anima gemella. Se vi piace una persona perché non vi fate avanti? Soluzioni in arrivo sul lavoro. Potete aprirvi a nuove idee e collaborazioni. Insomma, portate avanti i vostri progetti.

Bilancia

Cari Bilancia, i sentimenti sono la vostra forza. Una rinnovata serenità caratterizza l’equilibrio della coppia, finalmente ritrovato. Vi siete chiariti e ora sprizzate gioia da tutti i pori. Perché non progettare qualcosa di bello assieme al partner? Magari una vacanza insieme.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, se c’è qualcosa che non va con il partner oggi potete parlarne senza peli sulla lingua e cercare di chiarirvi. Va bene essere sinceri, ma attenzione ai fraintendimenti. Potreste peggiorare la situazione.

Sagittario

Cari Sagittario, mettete da parte dubbi e timidezze e uscite, frequentate nuova gente, ampliate la cerchia di contatti: può essere molto utile sia per il lavoro che le amicizie. Ma anche in amore, se siete single da tempo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, nella coppia è tornata finalmente una certa serenità. Via libera, dunque, al dialogo nell’ottica di una comune visione delle cose. Se dovete prendere decisioni importanti, meglio essere d’accordo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 24 novembre 2022), giornata che va avanti un po’ a rallentatore. Non spazientitevi se le cose non procedono esattamente nel verso desiderato.

Pesci

Cari Pesci, sono giornate tese, cercate di non fare passi azzardati e contate fino a dieci prima di esporvi. Prudenza nei rapporti con i colleghi. Rischiate di litigare con chi vi circonda. Rimboccatevi le maniche e non rimarrete delusi.