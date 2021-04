Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 22 aprile 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 22 aprile 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, in questo giovedì potreste ottenere una bella promozione sul posto di lavoro che ovviamente vi renderà fieri e orgogliosi di voi stessi, ma attenzione perché potrebbe scatenate la gelosia più acuta in qualche collega. Ma d’altronde l’invidia degli altri è spesso la vostra forza. In amore preparatevi a notti di passione.

Toro

Cari Toro, molti di voi potranno incontrare l’anima gemella e perdere la testa improvvisamente, anche semplicemente per una persona conosciuta sui social. In serata potrete vivere ottime emozioni, sia a livello sentimentale che nei rapporti familiari. Preparatevi e godetevele al massimo.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko oggi riuscirete, non senza fatica e magari qualche compromesso, a dimostrare a tutti il vostro valore in ogni campo. Così potrete ottenere ottimi risultati, in barba a chi è invidioso del successo altrui. Non trascurate la forma fisica e la salute: la prova costume non è così lontana.

Cancro

Cari Cancro, le cose cambiano, fa parte della vita, ma voi proprio non riuscite ad accettarlo. Anche in presenza di eventi positivi, infatti, c’è sempre qualcosa che vi turba e siete refrattari alle novità. Eppure gli astri prevedono risultati straordinari per il vostro segno, per cui siate fiduciosi e ottimisti. Nuovi amori in vista per i single.

Leone

Amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko dovreste pensare di rallentare un po’ i vostri ritmi perché così non andrete lontano. Avete troppe cose a cui pensare e poco tempo per poterle fare tutte bene. Meglio allora fare una cernita e concentrarsi solo su quelle veramente importanti. Approfittate anche per rinnovare il vostro look e curare il fisico.

Vergine

Cari Vergine, dovete finalmente rilassarvi e sorridere di più alla vita. Troppa tensione non fa mai bene e non aiuta. Con un po’ di ottimismo e spensieratezza in più potreste conquistare anche le prede più difficili. Potrebbe infatti arrivare un inaspettato invito a cena da parte della persona che vi piace. Dunque buttatevi. D’altronde se siete single non avete nulla da perdere.

Bilancia

Amici della Bilancia, se ci sono questioni di soldi o patrimoniali in sospeso è il caso di farvi consigliare da una persona esperta. Quante famiglie si sono spaccate per via delle eredità! Cercate di non fare altrettanto. Approfittate della primavera per prendervi cura del corpo, in modo da farvi trovare pronti per la prova costume.

Scorpione

Amici dello Scorpione, in questo periodo siete scoraggiati perché si sta rivelando essere un periodo davvero tosto e pesante. Certo lo è per tutti, ma per molti del vostro segno lo è particolarmente. Fatevi trovare preparati e non agitatevi. Mercurio e Venere promettono sorprese piccanti, insomma saranno serate all’insegna della passione.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko avete tanti impegni di lavoro che vi riempiono le vostre giornate: approfittate della mattinata per essere produttivi, perché sarà la parte della giornata con il maggior favore delle stelle. Nei rapporti con il partner serve leggerezza se volete evitare discussioni.

Capricorno

Cari Capricorno, avete proprio tanto bisogno d’amore, quanto vi è mancato il partner in questi mesi difficili! Per fortuna potrete riabbracciarlo presto. Concedetevi allora serate all’insegna delle coccole e della passione. In questo periodo d’altronde siete particolarmente dolci e teneri. Bene gli affari.

Acquario

Amici dell’Acquario, in questo periodo avete lavorato davvero tanto e ora siete particolarmente stanchi. Avete bisogno di una pausa per poter ricaricare le pile. Siate più presenti per le persone che vi vogliono bene e che ultimamente avete visto poco, a cominciare dal partner e dai vostri genitori. Ricordate che non esiste solo il lavoro nella vita.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko dal punto di vista lavorativo siete particolarmente tesi ed esasperati, perché c’è qualche collega che fa di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Voi andate dritti per la vostra strada. Serata molto positiva per i sentimenti, emozioni intense e tanta passione sia per chi è in coppia che per i single.

