Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 18 marzo 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 18 marzo 2021:

Ariete

Cari Ariete, nonostante la grande monotonia sarete ottimisti. Voi riuscite sempre a trovare il lato positivo, e anche questa volta dovrete provarci. Circondatevi solo di persone positive, fate attenzione a non cedere alla negatività.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete avviato alcuni progetti molto positivi nella vostra vita. Tuttavia l’hai fatto in modo un po’ troppo precipitoso e prima di andare avanti dovrete limare alcuni piccoli aspetti.

Gemelli

Cari Gemelli, in questa giornata un po’ particolare dovrete tutelarvi da inutili conflitti per passare una serata rilassante con i vostri cari nel corso della serata.

Cancro

Cari Cancro, avete una grande autostima e questo potrebbe rendervi una persona più sicura di quanto voi non siate. Ricordate che gli altri vedono solo il modo in cui volete mostrarvi.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (18 marzo 2021), siete persone che riescono a dissimulare molto bene ciò che provano. Ma fate attenzione, potreste trovarvi qualcuno di diverso nella vostra cerchia di amicizie…

Vergine

Cari Vergine, i gesti gentili di qualcuno che amate miglioreranno notevolmente la vostra giornata e vi faranno sentire apprezzati più che mai. Sfruttate questo sentimento e mostrate ciò che provate senza avere paura.

Bilancia

Cari Bilancia, la giornata partirà bene, ma qualcosa potrebbe complicarsi. Il vostro stato d’animo non è dei migliori e questo non vi permette di risolvere delle questioni che vi tormentano. Cercate di capire da dove arriva questo malumore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete molto carismatici ed energici e questo vi porta a buttarvi a capofitto nelle vostre idee. Tuttavia essere troppo impulsivi oggi potrebbe portarvi qualche problema.

Sagittario

Cari Sagittario, proprio ora che eravate riusciti a trovare il vostro equilibrio qualcosa potrebbe andare per il verso storto…

Capricorno

Cari Capricorno, in questo momento un po’ critico vi sarà difficile riuscire a trovare la giusta dose d’impegno per completare tutti in vostri buoni propositi. Datevi il tempo che vi serve.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sapete esattamente quali sono gli obiettivi che vorreste raggiungere ma sapete anche che le persone si aspettano cose ben diverse da voi.

Pesci

Cari Pesci, avete emozioni contrastanti in questo periodo. Vi sentite come tornati indietro di un anno visto il momento. Tenete duro.

