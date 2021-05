Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 13 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 13 maggio 2021:

Ariete

Cari Ariete, lo spostamento di Giove provoca diverse noie a lavoro. Il vostro astro portafortuna si trasferisce in Pesci: sbalzi emotivi renderanno difficile il rapporto con i superiori.

Toro

Amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il passaggio di Giove nel segno amico dei Pesci favorirà le trattative. Continuate a credere nei progetti, cercate collaboratori validi. Un Gemelli vi potrebbe far girare la testa, ma durerà il tempo di un flirt…

Gemelli

Cari Gemelli, la parola d’ordine oggi sarà responsabilità. Questo è il messaggio che Giove in Pesci cerca di mandarvi, seguite le regole e provate ad essere altruisti. La quadratura astrale aumenta l’appetito, non fate stravizi.

Cancro

Amici del Cancro, durante la giornata di oggi – 13 maggio 2021 – un evento vi sorprenderà: è il balzo di Giove in Pesci che permette di raggiungere importanti obiettivi. Qualcuno avrà la possibilità di sfruttare occasioni lavorative e personali.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (13 maggio), Giove si sposta e lascia la posizione opposta: potrete riprendere fiato! Le coppie ritroveranno l’armonia, mentre i single saranno pronti a concedersi ad un corteggiatore…

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Amici della Vergine, durante la giornata di oggi Giove farà un blitz in Pesci accodandosi a Nettuno. Dovete tenere conto degli altri e del partner nei vostri progetti di vita, coinvolgimento è la parola d’ordine!

Bilancia

Cari Bilancia, Giove fa un passo avanti e si sposta in Pesci: dialogo in coppia e divertimento con amici. Avete bisogno di socialità. Mangiate di meno, siete appesantiti!

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una sorpresa gradita arriva dagli astri, è il passaggio di Giove in Pesci. La tensione accumulata si scioglierà e potrete guardare con fiducia al futuro, meno al partner…

Sagittario

Cari Sagittario, Nettuno raggiunge Giove in Pesci ed è subito confusione. Potreste scambiare per un amore un calesse e questo rischio potrebbe riguardare anche gli affari.

Capricorno

Amici del Capricorno, oggi – giovedì 13 maggio 2021 – Giove si sposta avanzando e si trasferisce in Pesci, datevi da fare se desiderate novità nel lavoro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Giove corre avanti e si trasferisce in Pesci, un transito ricco, perché l’astro della fortuna si occuperà dei vostri immobili, facendoli fruttare. Nuove conoscenze e per chi sta cercando un flirt.

Pesci

Amici dei Pesci, arriva Giove nel segno e le opportunità di lavoro non andranno sprecate. La forma fisica sta migliorando, cercate però di controllare l’ansia.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA