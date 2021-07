Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 1 luglio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 1 luglio 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, Marte e Venere sono così carichi che vi danno entusiasmo e il giusto ottimismo per fare bene. Per ottenere grandi risultati serve infatti ottimismo e tanta voglia. Dimostrate a tutti il vostro valore. I single vivranno momenti di assoluta passione e potranno trovare l’anima gemella.

Toro

Cari Toro, nonostante Marte e Venere siano in opposizione, voi riuscirete a dare il meglio e ottenere qualcosa di davvero speciale. Sarà una settimana difficile, ma voi darete il massimo, e con il vostro senso pratico potrete togliervi belle soddisfazioni. Lo sport non deve essere abbandonato, ma attenzione anche alle articolazioni e alle ossa che sono molto delicate.

Gemelli

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko con queste stelle così positive potete togliervi grandi soddisfazioni. Favoriti in particolare gli amori estivi e passeggeri, i flirt, il divertimento e la spensieratezza. Insomma, preparatevi ad un’estate da protagonisti. Possono esserci questioni familiari da risolvere, apritevi al dialogo.

Cancro

Amici del Cancro, una bella quadratura tra Venere, Marte ed una Luna che vi protegge come non mai vi permette di togliervi sassolini dalle scarpe e prendervi belle soddisfazioni. Potete avanzare a livello di carriera e ottenere delle promozioni. Con il partner a volte siete troppo comprensivi, gli permettete davvero di tutto.

Leone

Amici del Leone, avete voglia di viaggiare e di girare il mondo, un’attività a voi da sempre molto cara e che per ovvi motivi avete dovuto mettere da parte, L’estate è ormai iniziata, se non l’avete ancora fatto, organizzare una vacanza all’insegna dell’avventura e dello sprint.

Vergine

Amici della Vergine, avete tante idee, alcune anche vincenti e brillanti, ma mancano le risorse economiche per realizzarle, e quindi siete un po’ demoralizzati. Con queste stelle così positive potete togliervi belle soddisfazioni. In amore ci sono forti tensioni, cercate di mantenere la calma.

Bilancia

Cari Bilancia, vi sentite stanchi e depressi, con questa Luna così mutevole il consiglio migliore è quello di riposarvi e non affaticarvi troppo. L’amore è movimentato e piacevole. Potreste essere chiamati ad una nuova sfida in ambito sentimentale, o semplicemente a trovare nuovi stimoli nei rapporti con il partner.

Scorpione

Amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, se volete raggiungere risultati di un certo prestigio, dovete chiudere le pratiche più spinose e darvi da fare. In particolare cercate di risolvere al più presto i problemi di natura burocratica. Il Sole vi protegge e vi riscalda, approfittatene per ritrovare armonia.

Sagittario

Amici del Sagittario, con Marte e Venere così passionali e caldi non potete non fare grosse conquiste in amore. Incomprensioni ed equivoci con il partner sono ormai superati. Chi è single risulterà irresistibile e potrà compiere grandi conquiste, anche solo di una notte. D’altronde basta il vostro sguardo magnetico a far cadere tutti ai vostri piedi.

Capricorno

Cari Capricorno, preparatevi a vivere storie anche solo di una notte piene di avventure e di eros. Questo periodo estivo sarà molto stimolante e vi permetterà di togliervi grosse soddisfazioni. In amore evitate di tenere il piede in due scarpe perché potrebbero esserci complicazioni non di poco conto.

Acquario

Cari Acquario, se dovete chiudere affari importanti, fatelo adesso perché poi le stelle non saranno così benevole. Rilassatevi anche se state per lanciarvi in nuovi progetti. L’estate reclama un po’ di ferie. Anche perché avete poche energie. Organizzate una vacanza.

Pesci

Amici dei Pesci, con questa Luna è meglio stare con i piedi per terra ed evitare complicazioni. Ci sono infatti varie questioni familiari in sospeso e da risolvere il prima possibile. Inoltre i figli richiedono spese ingenti. Sul lavoro le vostre idee risulteranno vincenti e la vostra credibilità aumenta.

