Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 7 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 7 febbraio 2021:

Ariete

Cari Ariete, l’aria intorno a voi è appesantita da un certo nervosismo: non perdete la calma e cercato di svagarvi.

Toro

Cari Toro, è giusto prendervi cura di voi stessi ma state attenti a non sfociare nell’egoismo. In amore, se siete in coppia, cercate complicità con il vostro partner.

Gemelli

Cari Gemelli, per voi sarà una domenica intensa dal punto di vista amoroso: lasciatevi travolgere dalla passione.

Cancro

Cari Cancro, il vostro percorso è minato da qualche indecisione di troppo: andate per la vostra strada puntando su voi stessi.

Leone

Cari Leone, l’oroscopo di Branko oggi per voi prevede una domenica di relax totale: dopo una settimana di fatiche ve lo meritate. Ricaricate le batterie in vista dei prossimi impegni.

Vergine

Cari Vergine, fermatevi e fate un bel respiro: lo stress rende tutto più pesante, fatelo scivolare via.

Bilancia

Cari Bilancia, avete qualcosa da festeggiare: importanti novità sono in arrivo.

Scorpione

Cari Scorpione, è tempo di bilanci: fate il punto della situazione dopo l’ultimo periodo ai mille all’ora.

Sagittario

Cari Sagittario, vi sentite creativi e pieni di energia: per voi è un periodo positivo. Fortuna in amore.

Capricorno

Cari Capricorno, siete un vulcano di idee ma dovete accettare che non le potete realizzare tutte e subito. Se siete in coppia, badate a non trascurare il vostro partner. O ve ne pentirete.

Acquario

Cari Acquario, la vostra generosità è sconfinata ma ricordatevi di pensare un po’ anche a voi stessi.

Pesci

Cari Pesci, avete bisogno di riposo: negli ultimi tempi avete lavorato molto ed è il momento di ricaricare le batterie.

