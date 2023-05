Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 28 maggio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 28 maggio 2023:

Ariete

Cari Ariete, atmosfera romantica ed intima grazie al buon aspetto della Luna. Sarà opportuno trovare il giusto equilibrio tra il lavoro e la vita privata.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, in questo fine settimana sarete portati a riflettere sulle vostre relazioni più intime, cercate di risolvere eventuali incomprensioni con la vostra dolce metà. Con la Luna in Leone la vostra creatività sarà favorita.

Gemelli

Cari Gemelli, la comunicazione emotiva sarà favorita. Via libera dunque al dialogo costruttivo così da spazzare via malumori ed incomprensione che da qualche giorno a questa parte hanno fatto capolino nella coppia.

Cancro



Cari Cancro, con la Luna nel segno la riflessione e l’introspezione saranno favorite. Dedicate del tempo alle vostra persona e ascoltate le vostre esigenze emotive.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 28 maggio 2023), fine settimana all’insegna del relax, ogni tanto è giusto concedersi qualche coccola così da ripartire più forti e grintosi che mai!

Vergine

Cari Vergine, la Luna in Cancro vi porterà a riflettere sul vostro passato e a fare chiarezza su eventuali situazioni rimaste in sospeso. Sfruttate questo momento per liberarvi di qualche peso di troppo.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna vi spingerà a cercare il giusto equilibrio tra il vostro mondo interiore e quello esteriore. La giornata di domenica sarà interessante per socializzare e condividere momenti di allegria e convivialità con le persone a cui volete bene.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in questo fine settimana rifletterete sui legami interpersonali e sarete pronti a fare piazza pulita di quelle relazioni che sono ormai giunte al capolinea. Avete un buon livello di autostima, gli altri vi guarderanno sotto una luce diversa.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna in Cancro stimola la vostra ambizione portandovi a riflettere sulla vostra carriera e sul vostro futuro professionale. Avete voglia di sperimentare, di mettervi n gioco e le occasioni per farlo non mancheranno.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, nel corso di questo fine settimana avrete modo di riflettere su voi stessi e sul vostro percorso di crescita personale. Valutate i progressi ed al contempo cercate di esprimere al meglio il vostro potenziale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 28 maggio 2023), la creatività sarà il vostro punto forte, dandovi modo di esprimere al meglio le vostre idee e i vostri talenti! Siate, dunque, aperti alle idee innovative e mettete in pratica la vostra immaginazione.

Pesci

Cari Pesci, la Luna vi spingerà a riflettere sul vostro benessere emotivo e a prendervi cura di voi stessi. Dedicate del tempo alle attività che vi rilassano e cercate di non pensare troppo a questioni di lavoro.