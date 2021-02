Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 28 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 28 febbraio 2021:

Ariete

Cari Ariete, l’oroscopo di Branko di oggi prevede una giornata caratterizzata da ansia e stomaco in subbuglio. La domenica vi servirà quindi per rilassarvi, magari facendo yoga, meditazione o un bagno caldo. Non riuscite a dormire? Provate con una tisana.

Toro

Amici del Toro, oggi qualche tensione potrebbe turbare la vostra giornata. Per Branko potrebbe essere colpa della colite, o dei reni appesantiti dalle tossine. Prendetevi cura di voi stessi: mangiate alimenti sani e bevete molta acqua.

Gemelli

Cari Gemelli, per voi non è facile gestire i molti impegni. Dovete destreggiarvi tra figli, partner, cucina e paranoie varie. Il consiglio per oggi è quello di non strafare e prendere il giusto tempo per riposare, per ripartire alla grande da lunedì.

Cancro

Amici del Cancro, Branko vi ricorda la persona giusta potrebbe arrivare quando meno ve lo aspettate. L’invito è quello di restare con gli occhi aperti: stavolta Cupido potrebbe colpire diritto al cuore.

Leone

Cari Leone, la fine di febbraio porta via tutta la negatività dovuta all’influenza degli astri. Ora che la situazione migliorerà, provare a riprendere in mano situazioni ingarbugliate e a districarle. La soluzione potrebbe essere dietro l’angolo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Amici della Vergine, siete particolarmente romantici e dolci? Merito della Luna, che influisce sulla vostra indole razionale e vi porta a essere più amorevoli e attenti verso il partner. Vi aspetta davvero un’ottima giornata.

Bilancia

Cari Bilancia, dall’oroscopo di Branko di oggi arriva l’invito a prendervi cura di voi stessi, per migliorare il vostro benessere e tornare in contatto con la parte più vera di voi. Iniziate il vostro viaggio interiore con fiducia.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Amici dello Scorpione, non è proprio il momento migliore per uscire di casa e conoscere persone nuove, ma secondo Branko gli astri favoriscono la vostra socialità. Provate ad iscrivervi a nuovi social, arriveranno nuove conquiste.

Sagittario

Cari Sagittario, per voi è un momento positivo, in cui potete mettervi alla prova e uscirne vittoriosi. Avrete fortuna in qualsiasi campo, amore o lavoro. Vi resta solo da mettervi in gioco.

Capricorno

Amici del Capricorno, la vostra giornata esordisce con un quadro astrale che vi rende dolci e romantici. Se non avrete paura di dimostrare i vostri sentimenti, il partner si sentirà sicuro e dimostrerà quanto ci tiene a voi.

Acquario

Cari Acquario, la creatività non vi manca. I vostri obiettivi sono ambiziosi ma concreti, peccato non abbiate le risorse economiche necessarie per attuarli. Un finanziamento potrebbe fare al caso vostro.

Pesci

Amici dei Pesci, è il momento del ritorno della vostra razionalità e concretezza, dopo i ripensamenti che avete avuto in amore. Non voltatevi a guardare indietro, pensate al futuro. Mettete al centro la vostra serenità.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 28 febbraio 2021 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 28 febbraio 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 28 febbraio 2021