Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 27 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 27 giugno 2021:

Ariete

Cari Ariete, qualche incomprensione con una persona a cui tenete, ma nulla di irreparabile. Novità positive in amore.

Toro

Cari Toro, la vostra agenda è fitta di impegni e gli incastri a volte sembrano impossibili: vorreste accontentare sempre tutti, ma a volte non è possibile.

Gemelli

Cari Gemelli, in questi giorni emanate fascino da tutti i pori. E il fatto che non ne siate pienamente consapevoli vi rende ancora più attraenti.

Cancro

Cari Cancro, buon momento sul fronte degli affari. E anche in amore il vento soffia dalla vostra parte: carpe diem.

Leone

Cari Leone, l’oroscopo di Branko oggi prevede per voi una giornata di ardente passione sul fronte amoroso.

Vergine

Cari Vergine, ormai l’estate è entrata nel vivo ma – nonostante il caldo africano – voi sentite ancora gli strascichi dell’aria frizzante primaverile. Seguite le farfalle.

Bilancia

Cari Bilancia, vi sentite trasgressivi al massimo ma cercate di mantenere l’equilibrio per non compromettere i rapporti personali a cui tenete di più.

Scorpione

Cari Scorpione, siete pieni di energia: sfruttatela nel modo migliore, facendo sport e curando il vostro benessere fisico. Anche la mente ne avrà beneficio.

Sagittario

Cari Sagittario, in amore le cose vanno a gonfie vele e siete trascinati dalla passione. Sul fronte lavorativo qualche intoppo fastidioso, ma tutto si risolverà a breve.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di Branko oggi per voi segnala qualche acciacco fisico. Dedicate la giornata al riposo, anche perché vi attende una settimana impegnativa.

Acquario

Cari Acquario, avete voglia di leggerezza e divertimento mentre chi vi sta accanto predilige la concretezza: occorre trovare un punto di mediazione.

Pesci

Cari Pesci, novità interessanti sul fronte lavorativo. Se siete in coppia, oggi dedicatevi a far star bene il vostro partner.

