Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 25 aprile 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 25 aprile 2021:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, l’amore scorre a gonfie vele e forse è arrivato anche il momento di fare il grande passo. Intanto approfittata dell’arrivo della primavera per organizzare una gita fuori porta con la vostra anima gemella.

Toro

Cari Toro, ottima giornata soprattutto per i single che potrebbero finalmente incontrare l’anima gemella. La settimana prossima si preannuncia impegnativa, perciò oggi ricaricate le batterie in vista dei prossimi giorni.

Gemelli

Cari Gemelli, per voi si preannuncia un periodo piuttosto complicato. Ma si tratta di un passaggio obbligato per riordinare le idee in modo tale da poter ripartire, sia in amore che in affari, più agguerriti che mai.

Cancro

Cari Cancro, i prossimi giorni vi toglierete grandi soddisfazioni in ambito lavorativo. Oggi approfittatene per trascorrere qualche ora di relax con il vostro partner che, per forza di cose, sarete costretti a trascurare un po’ la settimana prossima.

Leone

Cari amici del Leone, oggi vi sentite in splendida forma. Approfittatene per trascorrere una giornata di divertimento in famiglia: gli impegni della prossima settimana si preannunciano comunque faticosi.

Vergine

Cari Vergine, purtroppo questa domenica non si preannuncia delle migliori per voi. Cercate di controllare il vostro nervosismo e di rilassarvi il più possibile. Evitate discussioni con il vostro partner che potrebbero rovinarvi non solo la giornata ma addirittura l’intera settimana.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata ideale per nuovi incontri. Approfittate della bella giornata per uscire con qualche amico: magari proprio oggi potreste conoscere la vostra anima gemella.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana prossima si preannuncia ricca di impegni dal punto di vista lavorativo. Meglio risposare e ricaricare le batterie in vista delle fatiche che dovrete affrontare.

Sagittario

Cari Sagittario, vi sentite stanchi e non avete voglia di far nulla. Cercate di riposare soprattutto la mente: i prossimi giorni saranno ricchi di soddisfazioni soprattutto in ambito lavorativo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, giornata ideale per i single, che potranno fare nuovi ed interessanti incontri. Coloro che vivono in coppia, invece, si ritroveranno a dover fare una scelta.

Acquario

Cari Acquario, non sarà certo un malanno di stagione a fermare la vostro esplosività. Approfittate della giornata di riposo per divertirvi e rilassare la mente: ne avete bisogno!

Pesci

Cari Pesci, con il vostro partner le cose ormai non vanno più da tempo. Se state pensando di rompere, forse è arrivato il giorno giusto. Prospettive migliori per i single, che potrebbero fare qualche incontro interessante.

