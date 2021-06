Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 20 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 20 giugno 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, vi aspettano diversi cambiamenti positivi. Periodo ricco di incontri e interazioni sociali, che saranno importanti per tutta l’estate. La Luna in Scorpione vi aiuta ad approfondire una simpatia nata di recente o una passione appena nata. Giornata piena di passione.

Toro

Cari Toro, oggi Marte è imprevedibile e la Luna che passa in Scorpione vi mette alla prova nel lavoro e in famiglia. Non siate troppo possessivi in amore: nessuno pensa di tradirvi, rilassatevi. È in mezzo al caos la vostra simpatia spicca davvero.

Gemelli

Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko vi aspetta una domenica di festa, con Marte che organizza viaggi, incontri e situazioni propizie per gli affari. Ma ci sono anche rapporti di vecchia data diventano passionali. Se siete soli è ora di mettere fine alla solitudine circondandovi della famiglia.

Cancro

Amici del Cancro, il solstizio d’estate aprirà per voi un mese meraviglioso. Non buttatevi giù per il successo mancato degli ultimi giorni: è stata colpa della non perfetta organizzazione. Ottime notizie sul fronte professionale/finanziario. Se vi sentite liberi di sognare nessuno può battervi.

Leone

Cari Leone, siate cauti in affari e sul lavoro. Con volontà e ottimismo riuscirete a sfondare. La Luna in Scorpione è pesante per la salute. Cercate di parlare di più all’interno della famiglia: Branko vi ricorda che l’amore può essere canto libero che rompe le catene.

Vergine

Cari Vergine, le stelle favoriscono una gita d’inizio estate che per voi sarà una passerella d’amore. Non esitate a tagliare il rapporto con una persona lontana, se sta diventando problematico. Qualcuno è uscito dalla vostra vita? Un altro arriverà.

Bilancia

Amici della Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko siete ancora in una fase di attività per la casa, la sistemazione dei figli, e gli investimenti in varie direzioni. Il consiglio di Branko è di non rinunciare alla passione, ricordate che: “il letto è come una porta, qualcuno farà gol”.

Scorpione

Amici dello Scorpione, la Luna nel segno è l’ultima della primavera e richiama l’amore, ma anche la famiglia e il lavoro. Domattina vi sveglierete con due forze invincibili. Approfittatene: è il momento dei viaggi.

Sagittario

Amici del Sagittario, siete infastiditi? Colpa di Mercurio momentaneamente in Gemelli. Ma questo non compromette le vostre iniziative professionali e d’affari. Gli altri colgono le vostre capacità, anche se i rapporti con l’ambiente non sono ideali.

Capricorno

Cari Capricorno, sarà una giornata di rimpianti in cui ripenserete alle occasioni perdute. Ma ricordate: in amore non è mai troppo tardi e non si è mai troppo vecchi. Domenica molto ricca grazie alla Luna in Scorpione.

Acquario

Cari Acquario, oggi avrete modo di fare mille grazie al Sole nel Cancro,che favorisce la vostra attività. Secondo l’oroscopo di Branko è ora di regalatevi qualche momento di sonno in più. Il consiglio è quello di evitare di viaggiare se siete stanchi.

Pesci

Cari Pesci, Giove vi annuncia un mese felice e fortunato. Potete innamoratevi, sposarvi, o fare una società, in occasione del miglioramento costante che vi attende. Oggi invece la fortuna arriverà nel pomeriggio.

