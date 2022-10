Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 2 ottobre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 2 ottobre 2022:

Ariete

Cari Ariete, siete pronti ad ascoltare gli altri. Insomma, avete capito che fare la guerra non porta a niente e avete ritrovato la giusta serenità anche con chi vi sta accanto! D’altronde è domenica, approfittate per rilassarvi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, domenica ‘polemica’, quindi occhio alle discussioni: dovete mantenere la calma, le opportunità non mancheranno. Bene la forma fisica, ma non stressare la mente!

Gemelli

Cari Gemelli, tutto sta andando troppo di fretta e avete bisogno di rallentare il ritmo, di ascoltare gli altri e accettare i loro consigli. Bene, però, la forma fisica e mentale: finalmente c’è il giusto equilibrio!

Cancro



Cari Cancro, la fortuna, finalmente, è dalla vostra parte: cercate, quindi, di inseguire i sogni che avete nel cassetto. Solo così riuscirete a ottenere grandi obiettivi: dovete crederci di più!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 2 ottobre 2022), tutto sta procedendo a gonfie vele e non potete chiedere di meglio. Continuate così, spensierati e leggeri: basta con le polemiche, se siete stanchi, riposatevi!

Vergine

Cari Vergine, vi sentite liberi e indipendenti, non sopportate le restrizioni, ma dovete andare oltre e dare una svolta alla vostra vita. Non siate timidi e non accontentatevi. Siete sensibili, ma in grado di fare tutto! Rimboccatevi le maniche.

Bilancia

Cari Bilancia, imparate a credere di più in voi stessi e nelle vostre qualità. Finite per screditarvi inutilmente e perdere la fiducia in chi vi circonda. Solo se lo vorreste davvero, sareste in grado di fare tutto. Vi manca un po’ di buona volontà.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, tante idee vi frullano per la testa, dovreste iniziare a metterle in pratica. Molte infatti risulteranno vincenti. Dovete credere nel vostro potenziale. E vivere senza problemi, ritrovando il giusto equilibrio!

Sagittario

Cari Sagittario, ultimamente siete distratti da molte cose e non riuscite a concentrarvi a dovere. Siete troppo presi dagli impegni. E state trascurando chi vi vuole bene: cercate di parlare, di fare chiarezza nel vostro cuore.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, finalmente avete chiuso con il passato e siete pronti a ripartire alla grande. A superare tutti gli ostacoli. Dovete solo disfarvi delle cattive abitudini e andare avanti! Rimboccatevi le maniche.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 2 ottobre 2022), chi vi sta accanto vi vuole bene, vi stima, ma dovete andare oltre. E uscire dalla zona di confort. Osate di più e non rimarrete delusi. Queste stelle vi sorridono.

Pesci

Cari Pesci, riuscite con la vostra semplicità e buon umore, a superare tutti gli ostacoli. Dovete solo disfarvi delle cattive abitudini e andare avanti! E anche forse di qualche amicizia sbagliata che vi ha portato sulla cattiva strada, dando consigli sbagliati.