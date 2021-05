Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 2 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 2 maggio 2021:

Ariete

Cari Ariete, siete nervosi e pieni di energia: avreste bisogno di fare sport per scaricare la tensione, ma è importante anche confrontarsi con i vostri affetti per ricomporre le divergenze.

Toro

Cari Toro, le stelle vi avvicinano al segno dell’Acquario: sarà amore vero?

Gemelli

Cari Gemelli, venite da un periodo particolarmente intenso: adesso è arrivato il momento di riposarvi e dedicarvi solo alla cura di voi stessi.

Cancro

Cari Cancro, siete in una fase di grande generosità e altruismo. All’umoralità che vi contraddistingue prevale l’armonia.

Leone

Cari Leone, vi aspetta una giornata da trascorrere con i vostri affetti: così ricaricherete le batterie per i prossimi impegni.

Vergine

Cari Vergine, in arrivo importanti novità sia sul fronte lavorativo sia sul fronte amoroso.

Bilancia

Cari Bilancia, qualche tensione rende più complicato il vostro lavoro ma oggi non pensateci: è domenica, il giorno del riposo.

Scorpione

Cari Scorpione, il periodo non è dei migliori ma questa giornata sarà un raggio di sole. Ce n’era bisogno.

Sagittario

Cari Sagittario, fermatevi e fate il punto della situazione: ragionate bene sulle vostre prossime scelte.

Capricorno

Cari Capricorno, l’aria è frizzante: in amore sta per succedere qualcosa.

Acquario

Cari Acquario, oggi vi ritroverete a discutere in famiglia: armatevi di pazienza.

Pesci

Cari Pesci, c’è qualche incomprensione con i vostri affetti. Fate un bel respiro e cercate il chiarimento.

