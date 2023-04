Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 16 aprile 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 16 aprile 2023:

Ariete

Cari Ariete, potrebbero esserci delle tensioni durante questo fine settimana. La situazione sarà più tesa del solito. Cercate di restare calmi. In amore è probabile che si verifichino malintesi nella notte tra sabato e domenica. Fate attenzione a non tralasciare dettagli spiacevoli.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cielo ambiguo: alcuni di voi saranno piacevolemente colpiti dalle persone; altri infastiditi. Chi desidera lavorare in un nuovo campo può ottenere condizioni favorevoli. La salute è buona.

Gemelli

Cari Gemelli, non è ancora il momento giusto per rompere il ghiaccio, quindi sforzatevi di affrontare ogni problema a testa alta. Spendere soldi per cose inutili potrebbe mettervi in difficoltà finanziarie… Calma.

Cancro



Cari Cancro, molti di voi dovranno probabilmente affrontare degli sconvolgimenti. Potreste dover lavorare molto duramente per avere successo sul lavoro. Anche a casa le cose potrebbero non migliorare.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 16 aprile 2023), dovete condividere i vostri problemi. Parlarne vi farà bene in questo fine settimana di metà aprile. Chiedete aiuto quando ne avete bisogno e cercate di non torturarvi! Se le aspettative di chi vi sta vicino crescono, crescono anche i vostri fardelli.

Vergine

Cari Vergine, se notate che qualcun altro è in difficoltà, prendetevi del tempo per aiutarlo, potrebbe essere utile per entrambi. Forse la situazione finanziaria migliorerà per voi.

Bilancia

Cari Bilancia, essere organizzati è importante. Sarà facile entrare in un ritmo produttivo. Il fine settimana potrebbe andare bene. Ora che le vostre finanze si sono stabilizzate, potete rischiare il vostro denaro in modo saggio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il cielo vi dice che la vita sarà molto più facile se avrete a che fare con le persone giuste. Avere una strategia in atto renderà più facile affrontare i potenziali problemi. Avete bisogno di rilassarvi e distendervi. Un viaggio vi solleverà lo spirito e vi darà il necessario sollievo dallo stress.

Sagittario

Cari Sagittario, prendetevi del tempo per pensare a come adempiere alle vostre responsabilità in modo più sistematico piuttosto che facendo tentativi casuali. Nel fine settimana, siate cauti nelle conversazioni con il vostro partner.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, i vostri problemi potrebbero essere lontani da voi in questo momento. Cogliete l’occasione per fare ciò che volete senza preoccuparvi di ciò che pensano gli altri.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 16 aprile 2023), periodo essenzialmente gioioso, quindi divertirsi è la vostra priorità in tutto ciò che fate. Un regalo inaspettato da parte di una persona cara rallegrerà sicuramente il vostro fine settimana.

Pesci

Cari Pesci, gli studenti possono superare le nostre aspettative nei prossimi giorni. L’amore potrebbe non sorridervi questo fine settimana, soprattutto se avete già problemi nella relazione.