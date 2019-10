Oroscopo Branko oggi 9 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko?

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 9 ottobre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, dopo qualche giornata complicata arriva un po’ di sano ottimismo. Siete positivi e riuscirete a trasmettere questo vostro rinnovato buonumore a chi vi sta intorno, soprattutto agli amici più cari, che gradiranno questa vostra iniezione di gioia. Le questioni pratiche continuano a darvi qualche pensiero, ma è l’approccio quello che conta.

Toro

Cari Toro, in queste giornata siete particolarmente spossati. Vi mancano le energie per affrontare gli impegni, per assolvere tutti i vostri compiti. Questo fine settimana avrete sicuramente modo di riposare, quindi cercate di resistere e selezionare solo le cose più importanti da fare. La stanchezza vi porta anche ad essere scontrosi, evitate le discussioni.

Gemelli

Cari Gemelli, per voi Venere in Scorpione significa vedere successi e soddisfazioni in campo professionale. Con l’aiuto anche di Mercurio vedrete un aumento delle vostre finanze, quindi approfittatene per fare qualche investimento che progettavate da tempo.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di Branko di oggi vede anche per voi l’ingresso di Venere nel vostro segno. Nella vostra vita sentimentale c’è un po’ di trambusto per colpa di Saturno contro: chi ha iniziato da poco una nuova relazione ha fatto qualche passo troppo prematuro, mentre chi è single si sente spaventato dal prendere nuovi impegni. Questi ultimi non si saranno abituati un po’ troppo alla solitudine?

Leone

Cari Leone, non potete proprio lamentarvi, Venere vi ha fatto passare un’estate davvero straordinaria, ma adesso è prevista una leggera flessione in campo amoroso. In quello professionale, invece, le cose non vanno affatto male, anzi, anche se vanno meglio per chi ha un’attività in proprio. Chi è dipendente vivrà qualche contrasto con i colleghi.

Vergine

Vergine, l’oroscopo di Branko di oggi vi vede combattere una battaglia sul lavoro per vincere qualche contrasto e prendervi le soddisfazioni che vi spettano. Mercurio, nel frattempo, vi porterà qualche soldo in più, da spendere nel fine settimana: avete bisogno di staccare un po’ la testa con una bella gita. E l’amore? Qualcuno si riaffaccia dal passato.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, secondo Branko questo mercoledì 9 ottobre vede Venere di rapido passaggio e Marte che vi aiuta a combattere le vostre battaglie sul lavoro. Vi state tenendo da giorni qualche parola che vorreste urlare a un collega? Forse è il caso di dare voce ai vostri pensieri, evitando le provocazioni.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, sono giornate piene di pensieri e preoccupazioni che affollano la vostra mente. A farvi stare con la fronte corrucciata è la famiglia, visto che nelle ultime settimane si sono create dinamiche nuove e nuovi problemi da affrontare e risolvere sono proprio lì ad attendervi. Non fatevi trovare impreparati.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna in Acquario rende fortunate le dichiarazioni d’amore. Quindi, se vi state tenendo dentro un sentimento da tanto tempo, forse è arrivato il momento di tirarlo fuori, con la benedizione delle stelle. Anche i single sono predisposti ai nuovi incontri, che nel fine settimana potrebbero essere molto fortunati.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko oggi la giornata potrebbe essere particolarmente agitata dalla presenza di Marte in Bilancia. In particolar modo dovrete fare attenzione al movimento fisico: lasciate perdere la palestra e riposatevi. Sul lavoro va alla grande, ancora di più quando perseguite le vostre idee e i vostri obiettivi con ostinazione.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, ci sono cose che non vi aspettate che potrebbero verificarsi nel corso di questa giornata. Il settore d’interesse? Quello professionale. Qualcuno, da lontano, potrebbe farvi un’offerta davvero vantaggiosa e sbarcare in altre città potrebbe farvi fare un incontro che vi cambierà la vita.

Pesci

Cari amici dei Pesci, secondo Branko oggi l’amore sarà protagonista. Per voi Venere in Scorpione, infatti, è molto positiva e vi farà vivere un sogno d’amore. Le donne, in particolare, potrebbero incontrare qualcuno che le farà tornare adolescenti, passionali, forse perché con un’età più giovane. Preparatevi ad essere travolti da un’ondata di freschezza.

