Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 9 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 9 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo vi osserva con una certa curiosità. Questo è un periodo in cui il fuoco che vi caratterizza non deve bruciare troppo in fretta. Avete voglia di fare, di decidere, di prendere iniziative improvvise — ma le stelle suggeriscono di accompagnare l’impeto con un po’ di saggezza. Nel lavoro potrebbero arrivare piccoli segnali: una proposta, un contatto, oppure un’idea che all’inizio sembra secondaria ma che nel tempo può crescere.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, non sarà un momento di grandi rivoluzioni, ma di passi solidi e ben pensati. Le questioni economiche o professionali richiedono prudenza: meglio procedere lentamente piuttosto che rischiare troppo.

Gemelli

Cari Gemelli, il cielo si muove veloce come la vostra mente. Le prossime settimane sono ricche di stimoli, incontri, conversazioni importanti. Potreste ricevere notizie che cambiano la direzione di un progetto o di un’idea.

Nel lavoro la vostra capacità comunicativa sarà l’arma vincente. Parlare, scrivere, convincere: tutto ciò che riguarda la parola è favorito. In amore, invece, il cuore chiede chiarezza. A volte tendete a mantenere troppe porte aperte; le stelle suggeriscono di capire cosa desiderate davvero. Una scelta sincera porterà serenità.

Cancro

Cari Cancro, il cielo vi invita a proteggere le vostre emozioni senza chiudervi troppo. Negli ultimi tempi avete riflettuto molto sul passato, su ciò che è stato e su ciò che poteva essere. Ma adesso è il momento di guardare avanti. Il lavoro richiede concentrazione: piccoli cambiamenti potrebbero aprire nuove possibilità. In amore, invece, le stelle parlano di emozioni intense. Chi è in coppia sentirà il bisogno di rafforzare il legame; chi è solo potrebbe riscoprire il coraggio di aprire il cuore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 9 marzo 2026), torna lentamente al centro della scena. Dopo un periodo di riflessione, la vostra energia torna a farsi sentire. È il momento di riprendere in mano progetti che avevate accantonato. Nel lavoro potreste ricevere riconoscimenti o dimostrare il vostro valore in modo evidente. Attenzione però a non voler controllare tutto: la vera leadership a volte consiste nel lasciare spazio agli altri. In amore il cuore desidera passione, ma anche complicità. Una sorpresa romantica potrebbe riaccendere la magia.

Vergine

Cari Vergine, questo è un cielo che parla di ordine e trasformazione. Sentite il bisogno di sistemare ciò che non funziona più nella vostra vita, dalle piccole abitudini fino ai rapporti più importanti. Il lavoro richiede precisione — qualità che non vi manca — ma anche un pizzico di flessibilità. In amore, invece, potreste scoprire un lato più spontaneo di voi stessi. A volte la felicità arriva quando smettete di analizzare ogni dettaglio.

Bilancia

Cari Bilancia, il vostro cielo cerca equilibrio. Dopo momenti un po’ agitati, arriva una fase più armoniosa. Le relazioni diventano centrali: amici, partner, collaboratori. Nel lavoro potrebbero nascere collaborazioni interessanti. In amore è tempo di chiarimenti: parlare con sincerità rafforza i legami. Chi è single potrebbe vivere un incontro affascinante, magari con qualcuno molto diverso dal solito.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il vostro segno vive sempre le emozioni con intensità, e questo periodo non fa eccezione. Le stelle parlano di trasformazione: qualcosa cambia dentro di voi.

Sagittario

Cari Sagittario, il cielo vi invita a guardare lontano. Il vostro spirito libero sente il bisogno di movimento, di idee nuove, di orizzonti diversi. Nel lavoro potrebbero nascere opportunità legate a viaggi, studio o nuove esperienze. In amore avete bisogno di leggerezza: meno drammi, più spontaneità. Una nuova conoscenza potrebbe sorprendere il vostro cuore.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il cielo vi chiede pazienza. Sapete costruire con costanza, e proprio questa qualità vi aiuterà nelle prossime settimane. Nel lavoro i risultati arrivano lentamente ma in modo solido. In amore potrebbe esserci un momento di riflessione: capire cosa volete davvero vi aiuterà a rafforzare i rapporti più importanti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 9 marzo 2026), segno visionario, il vostro cielo è ricco di idee. Avete voglia di cambiare qualcosa nella vostra vita: un progetto, un lavoro, oppure semplicemente il modo di vedere le cose. Nel lavoro la creatività sarà fondamentale. In amore potreste desiderare più libertà e autenticità. Un incontro fuori dagli schemi potrebbe accendere la curiosità.

Pesci

Cari Pesci, il vostro cielo parla di sensibilità e intuizione. Siete molto ricettivi alle emozioni degli altri, ma ricordate di proteggere anche le vostre.