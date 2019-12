Oroscopo Branko oggi 9 dicembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 9 dicembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 9 dicembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, l’oroscopo di Branko segnala l’ottimismo in ripresa per questo lunedì, grazie alla presenza di Sole e Mercurio che oggi s’incontrano in Sagittario e viaggeranno insieme fino al 29 del mese. Non mancheranno rivalità nel lavoro, ma saprete prenderla con sportività e restituirete pan per focaccia grazie al supporto della Luna in Gemelli. Chi ha da poco chiuso una parentesi (amorosa, familiare, lavorativa) ne aprirà presto un’altra.

Toro

Cari amici del Toro, Venere in Capricorno influirà sul vostro segno quest’oggi e aprirà una settimana di successi professionali. Finalmente le vostre finanze potranno tirare un sospiro di sollievo, avrete un quadro chiaro della vostra condizione e troverete una soluzione al problema. Mercurio dopo due mesi di opposizione entra in Sagittario e vi lascia respirare fino a gennaio.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo Branko ogni anno vi capita di trascorrere gli ultimi giorni d’autunno con qualche pianeta ostile che vi rema contro: siamo ancora in Sagittario, ma al momento Mercurio è opposto. Per fortuna sarà un passaggio veloce che durerà fino al 29 del mese, non lasciate che comprometta il lavoro svolto finora. Studiate bene le vostre mosse, in particolare i conti prima di fare qualche spesa di troppo in vista del Natale.

Cancro

Cari Cancro, il vostro amore è come una perla rara, difficile da trovare ma anche da conversare. Il vostro cuore trabocca di segreti, riuscirete a portarli nella tomba? Chi sta vivendo problemi di coppia dovrebbe imparare a lavare i panni sporchi in famiglia, senza sbandierare il crollo emotivo ai quattro venti, anche a causa dei disturbi provocati da Venere in Capricorno. Lunedì di gloria per il lavoro secondo Branko.

Leone

Cari amici del Leone, ricordate che l’illuminazione arriva sempre. Branko è convinto che i vostri problemi economici e professionali non dureranno a lungo, non siete un segno per cui vale la pena turbarsi, figli del Sole. Ma due mesi con Mercurio e Marte in Scorpione sicuramente non sono stati facili, vi hanno messo a dura prova. Da oggi Mercurio passa in Sagittario, campo della fortuna, ma rimanete in allerta, perché la Luna oggi è in Toro: guardate bene dove mettete i piedi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari amici della Vergine, questa sarà una settimana molto movimentata secondo l’oroscopo di Branko, quindi preparatevi psicologicamente a sette giorni di fuoco. Non abusate delle vostre forze fisiche e mentali, il Sole vi è contro e da oggi anche Mercurio in Sagittario. Da domani la Luna piena in Gemelli anche avrà il suo perché. Per fortuna le stelle dell’amore e del successo hanno avuto pietà di voi e vi aiuteranno.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, Branko quest’oggi vi suggerisce di fare un cambiamento, piccolo o grande che sia, improntato sul lavoro. Da oggi Mercurio in Sagittario sarà il transito ideale per l’astro che governa anche i rapporti interpersonali con i vostri cari. Chiarite possibili incomprensioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Branko dovreste accettare tutte le sfide professionali con calma e diplomazia, senza perdere le staffe: da questo potrebbe derivare l’andamento dell’anno prossimo. Siete molto indipendenti, andatene fieri e difendete il vostro status dalla famiglia impicciona. Nel lavoro date il vostro massimo, in amore tendete a sottovalutare il potere di un gesto romantico.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Sagittario

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di oggi di Branko evidenzia il vostro desiderio di partire, lasciare e sperimentare cose nuove, avvertite il bisogno di nuove conquiste, riscoprire l’essenza del vostro segno. Non lasciatevi scappare Mercurio che arriva nel vostro segno e porta con sé tanta positività, avrete tanta voglia di fare e di dire.

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi lunedì 9 dicembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 9 dicembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 9 dicembre 2019

Capricorno

Cari Capricorno, la Luna sarà dalla vostra parte questa sera e andrà a stimolare la sfera sentimentale. Amore appassionato con la Luna in Toro che, congiunta a Urano, crea occasioni di conquista per chi non ha ancora trovato l’anima gemella. L’aiuto di Venere invece consolida i matrimoni o le coppie di lunga durata.

Acquario

Cari Acquario, avrete difficoltà a digerire i cambiamenti, la vostra mente uraniana dovrà assorbirli in fretta. Potrebbe arrivare una buona occasione di guadagno, una crescita professionale che vi farà gola. Mercurio ha provocato molto malumore negli ultimi mesi, ma da oggi passa in Sagittario e vi permetterà di respirare aria pulita, anche nell’amore.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi di Branko vi mette in allerta. Anche se non siete stati voi a scatenarla, vi ritrovate nel pieno di una battaglia professionale. Sia voi che Capricorno potete contare sull’appoggio incondizionato dei grandi pianeti, sarete in grado di rivoluzionare la vostra vita.

TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci