Oroscopo Branko oggi 7 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko?

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 7 ottobre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, vi troverete a discutere con il partner per questioni di gelosia e questo rovinerà la vostra giornata. Non è il miglior modo per iniziare una settimana ricca di impegni; in programma ci sono anche viaggi professionali, quindi risparmiate le energie per altri scopi.

Toro

Cari Toro, in questo lunedì quella stessa Luna che ieri, domenica, vi ha regalato una giornata tranquilla e all’insegna del buonumore, vi lascerà molto in ombra. Non è un’ottima partenza di settimana, ma se saprete risolvere dei problemi sul nascere già da domani tutto tornerà tranquillo.

Gemelli

Cari Gemelli, è molto importante che vi sforziate di essere più altruisti. Va bene porsi degli obiettivi e cercare a tutti i costi di raggiungerli, ma nel frattempo non è giusto perdere completamente di vista gli altri, con i loro bisogni e interessi. Cercate di dare un colpo al cerchio e uno alla botte.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di Branko di oggi vi suggerisce cautela. Avete da affrontare una sfida importante, delle discussioni impegnative e avete bisogno di tutta la vostra forza persuasiva. Forse è preferibile attendere una quadratura migliore tra Sole e Saturno, oggi decisamente non ottimale.

Leone

Cari Leone, questa settimana non sarà la più facile e distesa per quanto riguarda i vostri affari professionali. In effetti, il transito di Saturno, opposto al Sole, vi creerà qualche problemino o vi farà fare una grande fatica per svolgere mansioni che, normalmente, sono per voi facili come bere un bicchier d’acqua.

Vergine

Vergine, avete un estremo bisogno di ridere, ridere a crepapelle. Ultimamente vivete le cose con eccessiva pesantezza e non riuscite a essere autoironici e serafici: come mai? Fatevi questa domanda e cercate di rispondervi a tutti i costi. La Luna, nel frattempo, vi illumina di fortuna, mentre Venere stimola l’appetito sessuale.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, secondo Branko questo lunedì 7 ottobre vi troverete in mezzo a una piccola rivoluzione. Sole nel segno e Saturno in Capricorno, infatti, porteranno dei cambiamenti significativi nella vostra vita, proprio ora che la fortuna vi bacia e vi abbraccia. Potevate chiedere di meglio?

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, siete persone molto sensibili e introspettive, molto spesso capaci di vivere le emozioni degli altri più e meglio delle vostre. Vista questa straordinaria propensione all’empatia, però, cercate di filtrare tutto il buono che vi viene dall’esterno, cercando invece di allontanare tutto il malsano. Luna in Acquario crea discussioni di coppia, ma sono passeggere.

Sagittario

Cari Sagittario, non potevate chiedere di meglio da questo lunedì. Anzi, in generale, proprio da questa settimana: fortuna garantita soprattutto sul lavoro, dove una brillante idea verrà particolarmente apprezzata e vi garantirà la stima dei vostri colleghi per un bel pezzo. Anche le finanze vi sorridono: soldi in arrivo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko non sottovalutate il potere che avrete in questi prossimi giorni, perché potreste contribuire in modo determinante a risolvere una situazione complessa che riguarda il vostro ambiente lavorativo. Lasciate perdere la voglia di polemizzare e rimproverare l’altro, ma guidatelo verso la soluzione che avrete saputo trovare.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, l’amore va bene, anche benissimo. Non potete proprio lamentarvi di nulla se non del vostro lavoro, che ultimamente vi sembra più noioso e ripetitivo del solito. Se avete dei progetti, cominciate a risparmiare per metterli in pratica: sarà lo stimolo giusto per sentirvi vivi e scacciare la noia.

Pesci

Il vostro segno, cari amici dei Pesci, secondo Branko, in questo lunedì, come in tutta la settimana, sarà decisamente fortunato. Le stelle vi favoriscono, come anche i pianeti; Venere strepitoso, Mercurio rende brillante gli affari e Saturno fa in modo che tutto risulti facile come prendere una bella boccata di aria fresca.

