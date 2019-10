Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 7 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Oggi, lunedì 7 ottobre 2019, Paolo Fox ha come sempre consultato le stelle per realizzare il suo oroscopo, tra i più apprezzati da tutti gli italiani. Il noto astrologo spesso è ospite in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (come LatteMiele) dove annuncia le sue previsioni per oggi e domani, ma anche per le giornate successive dei vari segni astrologici. E tanti italiani ogni giorno vanno alla ricerca delle ultime novità, per capire come sarà indirizzata la loro giornata.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 7 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Oggi, 7 ottobre 2019, Venere non sarà più in opposizione per i nati sotto il segno dell’Ariete. Le cose durante questa giornata andranno lentamente meglio, inizieranno a sistemarsi, ma dovrete avere pazienza, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Tenete duro ancora per un po’, il vento sta cambiando.

TORO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, i nati sotto il segno del Toro vivranno una giornata stressante. Non una di quelle da ricordare… In questa settimana ci saranno tante cose da fare e da risolvere, sopratutto a livello legale, amministrativo e burocratico. Impegni stressanti e che mal sopportate. Approfittatene per cambiare qualcosa della vostra vita, per cambiare casa o addirittura città. Sì, è il momento giusto per fare il grande passo.

GEMELLI

Le cose stanno cambiando in meglio per i Gemelli: man mano che si avvicina novembre le cose migliorano. A fine novembre Giove infatti finirà la sua opposizione e non avrete più tutti quei blocchi e quei rallentamenti che da un anno vi stanno complicando la vita… Novità in vista per quanto riguarda l’amore e il lavoro. Tenete duro ancora per un po’, il bello sta per arrivare.

CANCRO

Giornata di tregua secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, che che ti prepara a un periodo di recupero in amore, a partire da oggi, quando Venere inizierà un transito importante nel tuo segno. Cari Cancro, avete trascurato molto l’amore, ma adesso avete bisogno di amare e ottobre è il mese giusto, in cui ci sono delle buone speranze.

LEONE

Oggi potreste essere un po’ arrabbiati secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi con qualcuno che non ha dimostrato di avere fiducia in voi. Cari Leone, siete anche un po’ stanchi, ma per il resto questo è comunque un buon periodo per quanto riguarda il lavoro. Qualche pensiero invece c’è sui sentimenti, non riesci a lasciarti andare, hai delle remore.

VERGINE

Cari Vergine, per voi il 7 ottobre 2019 si preannuncia una giornata positiva in cui dovreste avere delle buone occasioni da cogliere al volo. A breve potrebbe vedersi la conclusione di un vostro progetto. In amore ci sono sviluppi positivi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine che vivrà una giornata positiva dopo un periodo non proprio entusiasmante. Bene anche i Leone, d’altronde questo è il loro anno…

