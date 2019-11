Oroscopo Branko oggi 7 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 7 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 7 novembre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, il segno di questo mese, lo Scorpione, è vostro amico e favorisce tutte le vostre attività ed iniziative. È un periodo di trasformazioni per voi, cambiamenti, eredità. L’amore è strepitoso, ricco di novità per chi è single e passione per chi è in coppia. Conservate e trattate bene questa felicità.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Toro

Cari Toro, siete un po’ pessimisti in questo mese dello Scorpione. La vostra economia, in effetti, non è particolarmente florida e anche con i rapporti interpersonali avete avuto qualche problemino negli ultimi giorni. Ma ciò che vi ha portato via più energie è il rapporto con il partner: se dovete parlare per dire qualcosa che, ogni volta, fa scoppiare una discussione, molto meglio rimanere in silenzio.

Gemelli

Cari Gemelli, il consiglio di Branko per queste giornate è quello di dedicarvi all’amore e restare sotto l’ala di protezione del partner. Non è proprio il momento giusto per imbarcarvi in imprese professionali o economiche. In effetti, soprattutto le seconde sono sconsigliatissime. Pesci blocca la fortuna, con Nettuno e Giove che gli danno manforte.

Cancro

Cari amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Branko vi state difendendo bene in queste giornate di non particolarmente fortunati presagi astrali. Luna in Pesci vi aiuta con l’amore, ma soprattutto con le conquiste, rendendovi particolarmente seduttivi. E proprio grazie a questa aurea di erotismo cadranno ai vostri piedi anche i più “resistenti”.

TUTTI GLI OROSCOPI

Leone

Cari amici del Leone, prosegue questo periodo meno fortunato. Da quando è finita l’estate, periodo meraviglioso per voi, vi sentite smarriti e anche un po’ svuotati di energia positiva. Ormai, però sapete fronteggiare situazioni di questo genere che tendono a ripresentarsi con l’arrivo dell’autunno, ogni anno. Cercate di contrastare tutto il disordine che avete intorno trovando un ordine mentale.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, siete un po’ scombussolati e stressati. Il lavoro vi tiene costantemente impegnati, la famiglia ha tante pretese e il partner è desideroso di attenzioni. Per attirare la vostra attenzione tenderanno a provocarvi e voi cadrete in questa rete. Ma vi state dimenticando di una cosa fondamentale: l’amicizia, quella a cui vi siete sempre appoggiati per superare le giornate più dure.

Bilancia

Cari Bilancia, avete una grande esigenza di libertà. Fisica, mentale, spirituale, in tutte le sue forme e declinazioni. Lo stress della routine vi schiaccia, vi deprime, vi spegne. Questo fine settimana, però, troverete la voglia di “riaccendervi” con tanto divertimento sessuale, qualche focosa conquista e tanto afrodisiaco cibo.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, chi ha una famiglia da gestire dovrà fare i conti con una serie di incombenze che terranno la mente occupata e il cuore in tensione per qualche altro giorno. Nel fine settimana, però, la Luna sistemerà le cose, lesinerà le preoccupazioni e vi porterà ad ascoltare delle proposte che arrivano da persone nuove.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Sagittario

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi giovedì 7 novembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 7 novembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 7 novembre 2019

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di Branko vi vede affaticati e un po’ annoiati. Luna in Pesci, infatti, vi sconsiglia di entrare in conflitto con qualche collega di lavoro, con la famiglia o con il partner. Quello che proprio non vi serve adesso è arrabbiarvi. Attenzione alla salute: siate cauti soprattutto con i farmaci.

Capricorno

Capricorno, sul lavoro le cose potrebbero andare decisamente meglio. Marte in Bilancia, infatti, crea un’atmosfera irrespirabile e tensioni con i colleghi, anche con quelli con cui in genere avete affinità. Concentratevi sull’amore, il campo più florido della vostra vita attuale. Siete affascinanti.

Acquario

Cari Acquario, qualcuno cerca di farvi la guerra, ma voi resistete e continuate ad andare dritti per la vostra strada. Due fasi lunari impegnative vi aspettano, ma certo che con questo atteggiamento non avrete problemi a risolvere le problematiche che sorgeranno. Ogni malumore, soprattutto degli altri, sarà una piccola sfida per voi, tutta da vincere.

Pesci

Cari amici dei Pesci, Branko oggi vede il rapporto con il partner avere una sorta di rigenerazione. Se vi sentivate annoiati, infatti, è il momento di far arrivare una scossa. Alcuni pianeti come Saturno, Urano, Plutone, Mercurio vi aiuteranno a conseguire obiettivi ambiziosi, che abbiano o no a che fare con i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci