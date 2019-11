Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 7 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 7 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell‘Ariete, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi spinge a essere più ottimisti, imparate a sorridere di più e a guardare al futuro con occhi diversi. I problemi di qualche giorno fa sono finalmente scomparsi, quindi potete tirare un sospiro di sollievo e mantenere la calma. Per voi è importante avere un quadro generale più chiaro e vedrete che le cose andranno meglio.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox questo è un periodo di cambiamenti per voi, cambiamenti grandi che avranno delle conseguenze anche sulle persone che vi circondano. Siete entrati in una fase di rivoluzione, volete cambiare tutto o parte della vostra vita, ma dovete essere pazienti perché i risultati arriveranno il prossimo anno.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi preme risolvere una faccenda che vi perseguita da tempo ma avete bisogno di un forte aiuto economico, motivo per cui avete rimandato per tutto questo tempo. Che sia un acquisto importante o una transazione consistente, non riuscite a trovare una soluzione alternativa, avete riflettuto a lungo e volete lanciarvi in quest’investimento. L’amore torna a sorridervi.

CANCRO

Cari Cancro, Paolo Fox per questo giovedì vede un po’ di maretta nel vostro segno, che però sfumerà e lascerà il posto a una quiete apparente. Cercate di evitare le polemiche, sia a lavoro che in famiglia, e vedrete che la giornata sarà positiva e interessante. Individuate la fonte maggiore di disagio, potreste trovare la soluzione che fa al caso vostro prima del weekend.

LEONE

Cari Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata vi vede tra i pochi segni positivi, soprattutto grazie alla sfera sentimentale. Chi ha vissuto un periodo di crisi ritroverà la strada, non disperate e inseguite i vostri sentimenti: non sbaglierete. Il lavoro vi porterà a prendere delle scelte che condizioneranno la vostra situazione finanziaria, prestate attenzione alle vostre mosse, perché saranno fatali.

VERGINE

Cari amici della Vergine, secondo Paolo Fox in questo giovedì 7 novembre potreste accusare un po’ di stanchezza, anche a causa della Luna in opposizione che si diverte a buttarvi giù. Vorreste mettere in cantiere tanti progetti e avere il controllo su tutto, peccato che non riuscite a trovare il tempo per riposare a dovere. Non scaricate lo stress sulla vita di coppia, non è il momento adatto per guastare l’amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone. L’amore finalmente torna a sorridervi, chi ha vissuto una situazione ostile negli ultimi tempi potrà lasciarsela alle spalle.

