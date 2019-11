Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 7 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha diffuso le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente molti gli italiani cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 7 novembre ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi vedrà la giornata suddivisa in due parti: si parte con il piede giusto, ma si finirà con l’umore guastato a causa di qualche contrattempo. Non vi piacciono i ritardi e potreste innervosirvi non poco, arrivando a un’accesa discussione. Evitate le polemiche inutili e non siate troppo severi con le persone che vi vogliono bene.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata positiva, ma dovete imparare a guardare la vita con maggiore ottimismo. Questo è un periodo favorevole per nuove emozioni, non sottovalutate il potere dell’amore, anzi, dategli spazio.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, questa sarà una giornata lenta e sottotono secondo Paolo Fox, ma non dovete preoccuparvi più di tanto, si tratta di un blocco rapido. Nonostante gli ostacoli, riuscirete a cavarvela e proseguirete per la vostra strada. Non ingigantite i problemi del quotidiano e cercate di essere pazienti con il prossimo.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, secondo Paolo Fox questo giovedì vi vedrà sotto pressione, avvertite molta tensione e le responsabilità vi mandano in paranoia, non avviate discussioni con i vostri cari perché a mente fredda potreste pentirvene. Qualcuno potrebbe cogliere la palla al balzo e sfruttare il vostro stato d’animo per pungolarvi, non dategli soddisfazione e non reagite alle provocazioni.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Cari Acquario, questo è un periodo importante per chi è a caccia dell’amore, potreste riscoprire i sentimenti a partire da oggi e secondo Paolo Fox chi invece ha già trovato una stabilità di coppia potrà mettere in cantiere nuovi progetti, riscoprire la passione e l’entusiasmo di un tempo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi giovedì 7 novembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 7 novembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 7 novembre 2019

PESCI

Cari Pesci, l’amore pretende maggiore impegno da parte vostra in questa giornata. Secondo Paolo Fox, chi ha affrontato una spiacevole discussione con il partner dovrebbe provare a fare il primo passo. Il lavoro migliorerà a fine mese, complice anche l’uscita di Giove opposto al vostro segno che ha creato non poche turbolenze.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è sicuramente quello dello Scorpione. Sarà una giornata interessante ma il mondo vi sorriderà soltanto se sarete anche voi a farlo. Non indossate il broncio come arma, piuttosto concedetevi forti emozioni, la giornata promette bene.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE