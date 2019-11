Oroscopo oggi: giovedì 7 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, giovedì 7 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 7 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, in questo giovedì 7 novembre preparatevi ad alcune gaffe che vi faranno parecchio arrossire. Vi ritroverete infatti in una situazione al limite del grottesco con una persona che vi piace molto. Non disperate, però, avrete l’occasione di riparare. Sul lavoro, invece, vi sentite un po’ appannati, ma anche in questo caso presto le stelle torneranno a sorridervi.

Toro

Amici del Toro, secondo l’oroscopo di oggi vi vede particolarmente distratti. Sul lavoro, infatti, mancherà la concentrazione giusta per ottenere i risultati che volete. Che vi succede? Un po’ di stanchezza fisica vi tormenta, ma il vero problema è l’amore: siete molto agitati a causa di alcuni litigi. Cercate di risolvere al più presto con il partner.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli si preparino a parecchi diverbi in coppia. È una fase molto delicata del vostro rapporto sentimentale con il partner: dissidi e gelosie la fanno da padroni. Cercate il dialogo e non lo scontro, anche se non è facile. Affidatevi ai consigli di chi vi vuole bene e prendete le giuste decisioni.

Cancro

Cari Cancro, siete di gran lunga il segno del giorno! Secondo l’oroscopo di oggi, infatti, sarà un 7 novembre ricco di fortuna. Sarete felicissimi di passare del tempo in casa insieme al partner: festeggiate in un modo tutto vostro la ritrovata serenità dopo i contrasti delle scorse settimane. Organizzate, se riuscite, una bella cena galante: non ve ne pentirete.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Leone

Amici del Leone, secondo l’oroscopo di oggi – 7 novembre -le stelle vi consigliano di attendere ancora prima di prendere una decisione importante. Sentite il bisogno di essere padroni del vostro destino, ma prima di fare una scelta decisiva per il vostro futuro è meglio aspettare momenti migliori. Quando arriveranno? Abbiate fiducia, lo capirete da soli.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Vergine

Cari Vergine, in questo giovedì 7 novembre vi sentirete davvero ko. Il motivo? Innanzitutto non siete tranquilli a livello finanziario, visto che nonostante il lavoro e tutto non riuscite a mettere da parte neanche un euro e questo vi provoca molta ansia. Ma non mancheranno anche alcuni problemi in famiglia: nuove preoccupazioni che si aggiungeranno alle tante che dovete già sopportare.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi, subiranno molto la gelosia del partner. È un momento un po’ delicato della vostra relazione, visto che una persona dal vostro passato sembra voler tornare sui suoi passi e riprovarci con voi. Cercate di gestire la situazione senza mettere a repentaglio la vostra storia.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Scorpione

Amici dello Scorpione, prosegue per voi un periodo abbastanza felice. Siete di buon umore e avete tantissima voglia di fare, anche sul lavoro. Nonostante non siate soddisfatti appieno della vostra occupazione, non volete più dare spazio alle frustrazioni delle scorse settimane. Vi impegnate al massimo, soprattutto perché volete rispettare voi stessi. I risultati vi daranno ragione.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi, possono ritenersi abbastanza tranquilli e soddisfatti. Quella di oggi sarà una giornata di routine, durante la quale non ci saranno grosse novità per quello che riguarda la vostra vita. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di dedicarvi ad alcune pratiche che avete rimandato nei giorni scorsi.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 7 novembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 7 novembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 7 novembre 2019

Capricorno

Amici del Capricorno, siete determinati a raggiungere i vostri obiettivi a qualunque costo. Non esitate a scendere a compromessi con alcune persone che non vi stanno simpatiche, ma per oggi va bene così. Mercurio e Urano sono nel vostro segno e mettono a repentaglio la vostra pazienza, ma non temete: la loro influenza si esaurirà in poco tempo.

Acquario

Amici dell’Acquario, in questo 7 novembre secondo l’oroscopo di oggi avrete parecchi ripensamenti su alcune decisioni prese nei giorni scorsi e che vi sembravano perfette. Alcuni di voi saranno ancora in tempo per tornare sui loro passi, altri invece dovranno accontentarsi di ciò che hanno scelto. Non temete, non tutti i mali vengono per nuocere.

Pesci

Cari Pesci, sarà un giovedì di pieno relax per voi. Alcuni di voi sentono già l’aria del weekend, mentre altri decideranno semplicemente di prendersi una pausa dalla quotidianità per dedicarsi pienamente a loro stessi e alle persone a cui vogliono bene. Uscirete da questo giovedì ristorati.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

TUTTI GLI OROSCOPI