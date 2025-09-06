Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:03
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, sabato 6 settembre 2025: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 6 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 6 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, nelle prossime ore sarete di buon umore, sarete felici, ma avete anche bisogno di prendervi una pausa e ascoltare di più il vostro corpo.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cercate di mantenere la calma perché la fretta non è mai buona consigliera. Anzi con la fretta potrebbe portarvi a fare dei danni. Meglio essere prudenti.

Gemelli

Cari Gemelli, tutto è un po’ in subbuglio in questo periodo, dovete cercare di trovare un equilibrio. Cosa che nell’ultimo periodo vi risulta difficile: prima o poi vedrete la luce, non temete.

Cancro

Cari Cancro, siete un po’ preoccupati perché siete in confusione e non sapete come agire. Lo stress si farà sentire, tutto attorno a voi andrà troppo veloce: cercate di prendervi del tempo per riposare un po’, ne avete veramente bisogno!

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 6 settembre 2025), siete ottimisti e questo atteggiamento vi aiuta molto. La fortuna è dalla vostra parte, ma dovete cercare di continuare così perché la strada è quella giusta!

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, riuscirete a risolvere i conflitti e a superare tutti gli ostacoli. Dovete essere fieri e orgogliosi di voi stessi.

Bilancia

Cari Bilancia, le buone notizie sono all’orizzonte: cercate di mantenere la calma, di pianificare tutto e capire cosa c’è che non va nella vostra dieta. Solo così riuscirete a risolvere tutti i vostri problemi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete realisti, avete i piedi ben saldi a terra e sapete come agire. Ma ricordate che a ogni azione corrisponde una reazione: cercate di fare tutto con calma.

Sagittario

Cari Sagittario, forse avete trascurato qualcuno, non vi siete presi cura di una persona come avreste dovuto. E questo potrebbe essere un problema. Cercate di rallentare un po’ i ritmi…

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il cielo promette bene: finalmente siete sereni e avete chiuso col dolore del passato. Avete tanto da fare, ma dovete mantenere la calma: gli accordi saranno favoriti per risolvere i problemi!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 6 settembre 2025), siete leggeri, felici, allegri e chi vi sta attorno vi stima anche per questo. Cercate di ritrovare la calma e tutto andrà per il verso giusto.

Pesci

Cari Pesci, in amore dovete essere prudenti, le discussioni sono dietro l’angolo. Meglio riflettere un po’ di più, contare fino a dieci prima di prendere una decisione o aprire bocca…

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 7 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 7 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 6 settembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 7 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 7 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 6 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 6 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 6 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 6 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 5 settembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 5 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 5 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 5 settembre 2025
Ricerca