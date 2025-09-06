Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 6 settembre 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 6 settembre2025:

Ariete

Cari Ariete, nelle prossime ore sarete di buon umore, sarete felici, ma avete anche bisogno di prendervi una pausa e ascoltare di più il vostro corpo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cercate di mantenere la calma perché la fretta non è mai buona consigliera. Anzi con la fretta potrebbe portarvi a fare dei danni. Meglio essere prudenti.

Gemelli

Cari Gemelli, tutto è un po’ in subbuglio in questo periodo, dovete cercare di trovare un equilibrio. Cosa che nell’ultimo periodo vi risulta difficile: prima o poi vedrete la luce, non temete.

Cancro

Cari Cancro, siete un po’ preoccupati perché siete in confusione e non sapete come agire. Lo stress si farà sentire, tutto attorno a voi andrà troppo veloce: cercate di prendervi del tempo per riposare un po’, ne avete veramente bisogno!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 6 settembre 2025), siete ottimisti e questo atteggiamento vi aiuta molto. La fortuna è dalla vostra parte, ma dovete cercare di continuare così perché la strada è quella giusta!

Vergine

Cari Vergine, riuscirete a risolvere i conflitti e a superare tutti gli ostacoli. Dovete essere fieri e orgogliosi di voi stessi.

Bilancia

Cari Bilancia, le buone notizie sono all’orizzonte: cercate di mantenere la calma, di pianificare tutto e capire cosa c’è che non va nella vostra dieta. Solo così riuscirete a risolvere tutti i vostri problemi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete realisti, avete i piedi ben saldi a terra e sapete come agire. Ma ricordate che a ogni azione corrisponde una reazione: cercate di fare tutto con calma.

Sagittario

Cari Sagittario, forse avete trascurato qualcuno, non vi siete presi cura di una persona come avreste dovuto. E questo potrebbe essere un problema. Cercate di rallentare un po’ i ritmi…

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il cielo promette bene: finalmente siete sereni e avete chiuso col dolore del passato. Avete tanto da fare, ma dovete mantenere la calma: gli accordi saranno favoriti per risolvere i problemi!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 6 settembre 2025), siete leggeri, felici, allegri e chi vi sta attorno vi stima anche per questo. Cercate di ritrovare la calma e tutto andrà per il verso giusto.

Pesci

Cari Pesci, in amore dovete essere prudenti, le discussioni sono dietro l’angolo. Meglio riflettere un po’ di più, contare fino a dieci prima di prendere una decisione o aprire bocca…