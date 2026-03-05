Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 5 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 5 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, siete combattivi ma dovete dosare le energie. In amore un confronto può diventare costruttivo se evitate l’impulsività. Nel lavoro si apre una piccola ma significativa opportunità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata concreta. Le stelle favoriscono stabilità economica e affetti sicuri. In amore si parla di futuro. Nel lavoro una risposta attesa può arrivare nel pomeriggio.

Gemelli

Cari Gemelli, attenzione alle distrazioni. La mente corre veloce ma serve concentrazione. In amore chiarite un dubbio. Nel lavoro una collaborazione richiede maggiore impegno.

Cancro

Cari Cancro, emotività intensa. È il momento di dire ciò che sentite davvero. In amore le coppie si rafforzano. Nel lavoro arriva una responsabilità che vi valorizza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 5 marzo 2026), energia in crescita. Siate generosi ma non orgogliosi. In amore recuperate passione. Nel lavoro una proposta merita attenzione.

Vergine

Cari Vergine, precisione e metodo vi guidano. In amore serve più leggerezza. Nel lavoro giornata produttiva, ma non sovraccaricatevi.

Bilancia

Cari Bilancia, equilibrio da ritrovare. In amore dialogo fondamentale. Nel lavoro diplomazia vincente.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intensità alle stelle. In amore chiarite subito ciò che vi turba. Nel lavoro una mossa strategica vi favorisce.

Sagittario

Cari Sagittario, desiderio di libertà. In amore cercate sincerità. Nel lavoro nuove prospettive si affacciano.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, concretezza premiata. In amore aprite il cuore. Nel lavoro risultati tangibili.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 5 marzo 2026), creatività in aumento. In amore sorpresa improvvisa. Nel lavoro idee innovative.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità profonda. In amore romanticismo intenso. Nel lavoro intuizione vincente.