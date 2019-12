Oroscopo Branko oggi 5 dicembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 5 dicembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 5 dicembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, siete spesso delle personalità molto forti a cui piace avere il controllo della situazione, amministrare ed essere dei leader. Come tali, però, dovete saper gestire il potere di cui disponete in modo saggio e non aggressivo o prepotente. Ricordatevi che essere un capo vuol dire essere più saggio, non più potente. Imparate a gestire l’impulsività!

Toro

Cari amici del Toro, la Luna in Pesci è favorevole per l’amore, l’aspetto più positivo nel vostro cielo da qualche settimana e per tutto il mese di dicembre. Ve lo meritate, ottobre e novembre sono stati impegnativi e avete passato più di qualche brutto momento con il partner, quindi abbracciate questa fase di recupero con un sorriso a 32 denti stampato in faccia.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko oggi sarà una nuova giornata all’insegna del nervosismo dovuto a qualche contrattempo di troppo. Se saprete avere pazienza e attenderete il passaggio della Luna in Ariete, però, potrete vivere momenti di spensieratezza e relax. E di passione, perché no, sia in casa che sul posto di lavoro, dove nuovi stimoli arriveranno a rendervi più sereni e spensierati.

Cancro

Cari amici del Cancro, i vostri rapporti interpersonali stanno per subire una trasformazione: in coppia questo vuol dire fortificarsi o lasciarsi andare, dipende dall’intensità del sentimento, naturalmente, che ogni tanto va messo alla prova. Se qualcosa si è rotto non amareggiatevi, si vede che non erano rose, ma nel vostro giardino potrebbero spuntare presto altri fiori. Chissà!

Leone

Cari Leone, in fin dei conti sono giornate impegnative ma ricche queste di inizio dicembre per voi. Siete messi alla prova sul lavoro e potrebbe risentirne il fisico, un po’ stanco, ma la mente invece è in piena attività. Se c’è una sfida la volete affrontare con tutte le energie, volete vincerla ed essere i più bravi, siete fatti così.

Vergine

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Branko avrete l’occasione, decisamente ricca, di mettere a tacere alcuni conflitti familiari. È importante per voi restaurare ordine e serenità, perché avete bisogno di avere il cervello sgombro da pensieri e chiudere il 2019 dando il massimo a livello lavorativo.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, avete fatto un percorso lungo e complesso in questo 2019 a livello professionale. Ce l’avete messa tutta per arrivare dove siete arrivati e non ci pensate proprio a fare il minimo passo indietro, anzi. Volete andare incontro a una gloria agognata, meritata, e riuscirete. Serve solo spingere sul piede dell’acceleratore per qualche altro giorno e poi potrete rilassarvi un po’.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko questa giornata sarà molto bella per quanto riguarda l’amore. In effetti siete particolarmente propensi a dare affetto al partner e non solo a lui, anche agli amici, le vostre ancore di salvezza in ogni situazione. Il trigono Mercurio-Luna è anche ottimo per le finanze, in generosa crescita.

Sagittario

Cari Sagittario, avete dimostrato a voi stessi di saper essere pazienti, di riuscire a non scattare di fronte a una serie di fastidi e tensioni. Avete affinato le vostre armi diplomatiche in questo 2019 e non potete certo adesso fare un passo indietro e svilire questa importante conquista per voi, da sempre un po’ “fumantini”. Dimostrate alle persone più vicine questa vostra nuova qualità.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, se siete soli finalmente avrete l’occasione di rimettere in gioco i sentimenti nella vostra vita. Qualcuno di voi si è dimenticato come si fa ad amare, quindi è il caso che dia una ripassata al “dizionario affettivo”. Qualche soldino in più, inoltre, potrebbe presto entrare nelle vostre tasche. Ma non fatelo riuscire subito però, tenetelo in cassa.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di Branko di oggi prevede sforzi e sacrifici ripagati sul posto di lavoro. Stavate per gettare la spugna e invece capirete che la pazienza è la virtù dei forti (e dei pazienti). Cercate anche di dedicarvi al partner oltre che al lavoro, visto che il vostro rapporto ultimamente ha scarseggiato di vitalità. Tirate fuori le vostre migliori carte, giocate di fantasia, fate tornare la passione.

Pesci

Cari Pesci, da oggi fino a Natale e alla fine del mese la Luna vi illumina, protegge e rende fortunati. Ritroverete complicità con alcune persone, risvegliando anche qualche sentimento rimasto sopito per troppo tempo. Forse vi dichiarerete a qualcuno, trovandone finalmente il coraggio. E avrete successo.

