Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 5 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 5 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quello di oggi è un giovedì difficile per voi secondo Paolo Fox, le cose non proseguono sulla strada giusta, avvertite tante difficoltà soprattutto nel lavoro, ma dovete imparare a tenere duro e vedrete che nel weekend tutto si aggiusterà. Sarete in grado di raccogliere i frutti del vostro lavoro, ma dovete portare pazienza. Imparate a trovare un equilibrio, magari passando una bella serata in compagnia del partner, ultimamente trascurato a causa degli impegni.

TORO

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox il lavoro finalmente prende forma, i progetti che avevate appena iniziato sono destinati a decollare e a portarvi lontano, a breve potrebbero arrivare delle conferme interessanti. In amore potreste affrontare un brutto quarto d’ora, ma non dovete avere paura di confrontarvi con la vostra dolce metà, anzi, imparate a esternare di più quello che pensate.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovreste imparare a ritagliarvi un po’ di spazio in più per le vostre attività, avete trascurato molto i vostri hobby forse per il lavoro o per la vita di coppia, ma non siete felici in questo periodo e ciò potrebbe essere scaturito proprio dall’assenza di passione. Riscoprite il piacere di fare quello che avete sempre fatto, coniugate bene il vostro tempo libero tra piaceri e doveri. Anche le storie nate da poco hanno ottime chance di diventare importanti in futuro.

CANCRO

Cari amici del Cancro, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata positiva, dovete imparare ad approfittare della serenità delle stelle perché in futuro dovrete affrontare delle giornate stancanti. Focalizzate l’attenzione su questo giovedì di dicembre, potreste ricevere una buona notizia che vi risolleverà il morale. In amore avete qualche dubbio, cercate di far luce sui vostri sentimenti e su quelli degli altri.

LEONE

Cari Leone, Paolo Fox sottolinea una giornata leggermente sottotono per voi. L’oroscopo di oggi vi invita a non scoraggiarvi, da questa sera potrete recuperare alla grande e vedrete che nei prossimi giorni le stelle saranno dalla vostra parte e vi aiuteranno a superare un ostacolo importante, sia nella sfera professionale che in quella personale. Chi non ha ancora trovato l’amore potrà andare a caccia già da questa sera, Cupido vi segue come un’ombra.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox nota una giornata all’insegna del nervosismo per il vostro segno. La Luna opposta crea qualche disagio di troppo, un’incomprensione potrebbe diventare il pretesto di una grande lite, dovete imparare a smorzare gli animi in vista del futuro. Chi vuole portare la relazione sentimentale su un altro livello dovrà imparare a essere meno pressante.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro. Nei prossimi giorni avvertirete una maggiore stanchezza, ma parlando di oggi potrete invece ricevere una bella notizia che vi rimpolperà il buonumore.

