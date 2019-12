Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 5 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 5 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, non manca poi molto al fine settimana, cercate di arrivarci con tanti buoni propositi. Venere non è esattamente allineata con il vostro segno, ma potete comunque sfruttare il periodo per concedervi momenti esilaranti. Evitate polemiche, non dovete imbattervi in qualche scontro frontale perché non siete ancora pronti. Cercate di approcciarvi ai problemi in modo positivo.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, questa è una giornata positiva per voi secondo Paolo Fox. Non c’è niente che vi spaventa, anche a livello professionale avete smesso di curarvi di ciò che pensano i vostri colleghi, forse perché avete trovato una via di fuga e siete in attesa di poter mollare tutto e fuggire lontano. Questo momento potrebbe arrivare anche tra un po’ di tempo, quindi portate pazienza e non bruciare i rapporti professionali prima del tempo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox evidenzia qualche tensione anche a causa della Luna che vi rema contro. Siete stanchi e pessimisti come non mai quest’oggi, non lasciatevi influenzare da quello che pensano gli altri, anche perché questa fase è destinata a durare poco. Vedrete che tra qualche giorno guarderete la vostra vita con occhi diversi. Evitate, fino ad allora, inutili scontri.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox questa sarà una giornata importante per voi, riuscirete a portare a termine alcuni progetti grazie al favore delle stelle. Dovete impegnarvi con tutte le vostre forze e vedrete che riuscirete a portare a casa la vittoria. Anche l’amore procede a gonfie vele, concedete uno spazio in più alle emozioni questa sera.

ACQUARIO

Cari Acquario, questa sarà una giornata positiva, arrivano emozioni piacevoli per voi, l’amore sarà nuovamente protagonista nella vostra vita e quest’ondata di felicità durerà fino al weekend. Anche le vostre finanze tornano a respirare, c’è un recupero economico che vi mette di buonumore e che si concretizzerà a fine mese.

PESCI

Cari Pesci, questa è una giornata positiva secondo Paolo Fox, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e gli affari. Lasciate perdere i dubbi, non c’è spazio per loro quest’oggi. Finalmente avrete i chiarimenti necessari per lasciare da parte il malessere di queste giornate, le cose si stanno finalmente sistemando.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno. Finalmente sarete in grado di concludere alcune attività che vi portavate dietro da tempo, con un po’ d’impegno e duro lavoro raggiungerete i risultati sperati.

