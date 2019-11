Oroscopo Branko oggi 4 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 4 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 4 novembre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, una bella Luna vi farà iniziare la settimana con il piede giusto. Siete allegri e finirete per trascinare anche chi vi sta vicino nel vostro buonumore. Una giornata, dunque, positiva, in cui riscoprirete anche la gioia di amare, che sia il partner o un amico. Siete adattabili a nuove situazioni, pieni di idee e voglia di fare.

Toro

Cari Toro, avete importanti questioni lavorative da affrontare in questa settimana. Per chiudere affari e stringere quindi mani, però, il consiglio di Branko è quello di attendere una Luna più favorevole, che nel vostro cielo si illuminerà intorno a mercoledì e giovedì. L’amore non è proprio brillante, anzi, ultimamente è il capitolo più sfortunato della vostra vita.

Gemelli

Cari Gemelli, Venere è arrivata ad opporsi al vostro segno, ma per fortuna c’è Mercurio in aspetto decisamente positivo a compensare. Il lavoro va bene, gli affari continuano a fiorire e i vostri obiettivi professionali non vedono intoppi. Attenzione solo ai cavilli legali. Amore, insomma.

Cancro

Cari amici del Cancro, si prospetta per voi una settimana particolarmente dura e impegnata sotto il profilo professionale. Sarete carichi di stress ma arriverete a venerdì molto soddisfatti e, soprattutto, baciati dalla sorte. Luna primo quarto vi fa avere belle opportunità, quindi cercate di dare il massimo. Il fine settimana avrete modo di recuperare.

Leone

Cari amici del Leone, sul lavoro vi sentite di non riuscire come i vostri colleghi. Eppure non battete la fiacca, probabilmente state solo vivendo un periodo poco “ispirato”, che passerà. C’è l’amore, fortunatamente, a riempire tanti spazi: la vostra relazione va a gonfie vele, siete molto invidiati.

Vergine

Cari Vergine, è il periodo che aspettavate. Il successo lavorativo vi riempie di gioia e soddisfazione, con Mercurio che rende fortunata ogni vostra attività e benedice gli affari come le nuove partnership. Ma non c’è solo questo nella vostra vita, quindi attenzione a non pensare solo al lavoro. Amici, amore e famiglia sono ciò che ha reso possibile il successo, non dimenticatelo.

Bilancia

Cari Bilancia, è l’amore il protagonista di questa vostra settimana novembrina. Avrete forza e coraggio per stabilizzare un rapporto nato da poco, finalmente, ora che i vostri spettri si sono allontanati e voi vi siete convinti a non farli tornare tanto presto. Con Marte nel segno e Giove in Sagittario, inoltre, la buona sorte è garantita.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, questa settimana non inizia propriamente con il piede giusto. Lunedì e martedì saranno due giornate faticose e nervose, mentre da mercoledì con la Luna in Pesci l’atmosfera delle vostre giornate diventa decisamente più leggera. Siete per lo più stanchi e gravati da alcune incombenze riguardanti la casa, il lavoro e i figli.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, questa potrebbe essere una settimana davvero spettacolare. Fidanzamenti, nozze, figli: questi gli eventi che potrebbero preannunciarsi o verificarsi nella vostra vita. Un autunno che si veste con i colori della passione, degli affetti e anche dei buoni investimenti. Il futuro non vi fa più così paura.

Capricorno

Capricorno, il mese dello Scorpione è un ottimo mese per voi, dato che il segno novembrino è vostro amico. La Luna è in Toro e favorisce il buon andamento degli affari lavorativi, pratici, con soddisfazioni anche in termini economici. Ma ciò che vi rende più felici e soddisfatti è la vostra scalata di carriera, l’incremento del vostro prestigio professionale.

Acquario

Cari Acquario, in questa settimana l’amore sarà la cosa a cui darete più importanza e tempo. Ed era ora, in effetti, secondo Branko. I single saranno divertiti dai loro flirt, mentre chi è in coppia si farà scaldare dalla fiamma di una passione che torna ad ardere. Alcuni rapporti troveranno la via del consolidamento, mentre altri sbocceranno sotto un cielo un po’ nuvoloso ma sempre affascinante.

Pesci

Cari amici dei Pesci, Branko vi consiglia di prestare particolare attenzione al lavoro. Se mollate adesso la presa su alcune questioni qualcuno ne approfitterà e sarà poi faticoso, per voi, riacquisire un certo vantaggio. In famiglia c’è un po’ di maretta, con i figli che vi danno qualche pensiero in più.

