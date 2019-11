Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 4 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Lunedì 4 novembre – Anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha diffuso le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente molti gli italiani cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 4 novembre ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna è in ottimo aspetto per voi: la settimana partirà alla grande. Amore in pieno recupero. Per chi ha superato i 40 anni diventa più difficile mediare con gli altri perché ad un certo punto non è più possibile dire sempre di sì a tutto e tutti.

SCORPIONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, la settimana inizia in modo pensieroso per gli Scorpione. Lunedì e martedì saranno giorni in cui sarai sotto pressione. Rispetto all’estate c’è però una marcia in più. Tutto ciò che di negativo è successo non vuol dire che sia alle spalle ma qualcosa sta cambiando in meglio.

SAGITTARIO

Anche per i Sagittario la settimana si apre in modo favorevole con la Luna in ottimo aspetto. A differenza di quanto previsto per i Bilancia, da metà settimana ci sarà un calo ma Venere conferma che hai una gran voglia di amare… Weekend interessante. Molto interessante.

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, queste sono settimane un po’ caotiche per i Capricorno. Attenzione ai fine settimana dove potrà nascere qualche problema di troppo da dover risolvere o gestire. Sempre tra venerdì e domenica ci sono tensioni e questo soprattutto se frequentate persone nate sotto i segni dell’Ariete, del Cancro o della Bilancia.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Cari Acquario, il periodo è di quelli stancanti… In arrivo novità non proprio piacevoli per i nati sotto questo segno: previsto qualche risentimento. Novembre sarà comunque un mese migliore di quello passato. C’è voglia di cambiare di fare cose nuove e diverse. Amore: torna una buona emozione. Godetene.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni segno per segno dal 4 al 10 novembre 2019 Oroscopo Branko oggi, lunedì 4 novembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi lunedì 4 novembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno

PESCI

Per i Pesci dimenticare un amore è sempre difficile ma alcune storie hanno lasciato una traccia negativa, bisogna per questo metterci una pietra sopra. Già da oggi, lunedì 4 novembre 2019. Mercoledì e giovedì giornate più intuitive sopratutto per quanto riguarda il lavoro.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è sicuramente quello della Bilancia. Bene anche il Sagittario, ma un gradino sotto. Entrambi i segni sono infatti baciati dalla luna. Godetene!

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE