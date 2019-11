Oroscopo oggi: domenica 3 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, domenica 3 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, domenica 3 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Ci mettete tanta energia e volontà in tutti i vostri progetti, ma non sempre le cose vanno come vorreste. Arrivate così a fine giornata stanchi e senza forte, e per giunta insoddisfatti. Questo, insomma, non è il periodo migliore dell’anno per il vostro segno. Per questo, nonostante sia domenica, siete stressati e già di morale. Cercate di ricaricare le pile.

Toro

Voi del Toro, secondo l’oroscopo di oggi, siete sempre molto disponibili nei confronti degli altri, pronti ad ascoltare i loro problemi e le loro sofferenze, e questo vi permette di avere molti amici e tante persone che vi vogliono bene. Quando inizierete però a pensare un po’ di più a voi stessi? Se ci sono cose o relazioni che non funzionano più, valutate se vale la pena sistemarle o è meglio lasciarle andare per sempre.

Gemelli

Amici dei Gemelli, siete pieni di energia e voglia di fare, e potete sfoggiare una forma fisica da fare davvero invidia. Chi è single potrebbe fare nuovi incontri e piacevoli uscite. D’altronde in questa domenica 3 novembre avete un fascino irresistibile. Uscite e datevi da fare, allora, soprattutto se siete da soli da molto tempo. Approfittate della domenica per lasciarvi andare e non pensare troppo al lavoro.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi 3 novembre 2019 vivete una giornata all’insegna dell’emotività e dell’empatia. Il vostro buon cuore vi spinge ad assecondare i problemi e i dolori di tutti, ma a volte dovreste pensare maggiormente a voi stessi. Per fortuna avete la Luna dalla vostra parte che vi illumina e protegge il vostro cammino. Vorreste cambiare la vostra vita ad ogni costo, pur di far felici i vostri cari.

Leone

Giornata complicata e con un cielo non favorevole secondo l’oroscopo di oggi. Ultimamente vi siete troppo rintanati in voi stessi, nei vostri agi e in una sorta di comfort zone che non vi ha fatto bene. Uscite di casa, lanciatevi in nuove esperienze e frequentate gente diversa dal solito. Attenzione alle finanze: ultimamente avete speso più del dovuto, e adesso siete un po’ in difficoltà. Piacevoli sorprese nei prossimi giorni.

Vergine

Cari Vergine, un quadro astrale davvero ottimo vi protegge in tutto quello che fate. Bene l’amore e in generale tutte le relazioni interpersonali. Se ci sono problemi che avete dovuto affrontare negli ultimi gironi, non temete perché adesso potranno risolversi. Uscite e rilassatevi per superare lo stress accumulato. Le esperienze passate vi siano da monito.

Bilancia

Siete amanti delle cose belle, sin da quando eravate piccoli. D’altronde avete dovuto affrontare momenti difficili, ma ora le cose sembrano essere migliorate. Se siete single, presto potreste avere fruttuosi incontri e conoscere la persona giusta per voi. Datevi da fare e non restate chiusi in voi stessi: avete ottime capacità per fare bene, dovete credere maggiormente in voi stessi. La nuova settimana vi permetterà di realizzare ambiziosi progetti.

Scorpione

Amici dello Scorpione, vivete al massimo tutte le emozioni che vi si presentano dinnanzi. Precisi come siete, non vi fare sfuggire nessun particolare. Datevi di più all’avventura e a nuove esperienze. Se in questi giorni si sono presentate delle ottime opportunità, coglietele al volo, con la speranza che i sacrifici fatti oggi potranno trasformarsi in qualcosa di positivo domani.

Sagittario

Cambiamenti in vista, secondo l’oroscopo di oggi. Ma voi d’altronde non temete le novità e non vi fermate davanti agli imprevisti. Amate lanciarvi in nuove avventure, flirtare e conoscere persone nuove. Attenti però a non stancarvi. Possibili discussioni all’interno della coppia, specie per chi è sposato. Cercate di superare i dissidi e farvi travolgere dalla passione.

Capricorno

Amici del Capricorno, ultimamente siete come delle trottole. Girate avanti e indietro senza sosta, e questo vi rende un po’ stressati e sottotono. Provate a fermarvi un attimo e confidarvi con le persone a voi care. Gli imprevisti e i problemi non mancano, ma le cose miglioreranno presto. Approfittate di questa domenica per rilassarvi, in vista della ripresa di lunedì. Per i giovani non mancheranno opportunità lavorative.

Acquario

Secondo l’oroscopo di oggi – 3 novembre 2019 – questa domenica è da dedicare totalmente al riposo e al relax. La settimana appena conclusa, infatti, è stata davvero stressante per voi, e ora avete bisogno di ricaricare le pile. Evitate polemiche e discussioni inutili, che non farebbero altro che rovinare la vostra serenità, specie all’interno della coppia. Avete sofferto molto in amore, ma adesso è arrivato il momento di aprirsi a nuove conoscenze.

Pesci

Cari Pesci, sapete godervi la vita come pochi. Dopo una settimana davvero stressante, avete bisogno e voglia di rilassarvi e ricaricare le batterie. Stelle favorevoli per portare avanti le vostre iniziative e progetti. Valutate l’idea di riprendere in mano vecchie abitudini ed esperienze che non facevate da tempo. Siete sempre molto disponibili se qualcuno vi chiede aiuto, ma pensate anche a voi stessi.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

