Oroscopo Branko oggi 4 dicembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 4 dicembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 4 dicembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, sono giorni particolarmente movimentati, in cui state mettendo molta carne al fuoco a livello professionale. Siete pieni di idee e vorreste ogni giorno mettere a segno un traguardo, ma dimenticate spesso che certe volte è meglio fermarsi a riflettere sulla strada giusta da seguire invece che provarle tutte per la smania di arrivare a destinazione.

Toro

Cari amici del Toro, questo primo quarto nel segno dei Pesci vi favorisce particolarmente. Siete in una buona fase, dicono le stelle, tutte a guardarvi in modo da infondervi positività e sicurezza in voi stessi. L’amore è tornato a remare nella vostra direzione, e anche le finanze sono in aumento. Non dimenticate di dividerle con le persone a voi più vicine e che ci sono state nei momenti di difficoltà.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko la giornata lavorativa, soprattutto, vi stabilizzerà l’umore e renderà soddisfatti: il vostro team ha bisogno della vostra guida ed energia e voi avete tutte le intenzioni di dare il massimo. Se nelle ultime settimana vi eravate sentiti un po’ apatici e svogliati, fortunatamente la fase è già passata e siete riusciti in breve tempo ad invertire la rotta.

Cancro

Cari amici del Cancro, la Luna in primo quarto nel vostro segno rende il vostro umore bivalente: da un lato siete sensibili e recettivi, dall’altro indecisi e rassegnati. Cercate di contrastare la parte negativa di questi primi influssi, oppure questa luce irradiata su di voi verrà sprecata. Dovete prendere una decisione importante e non potete aspettare.

TUTTI GLI OROSCOPI

Leone

Cari Leone, anche se tutto si sta svolgendo molto lentamente ci sono delle belle novità in arrivo a livello professionale. Nonostante Mercurio, astro della professione e dei soldi, stia transitando in modo negativo nello Scorpione facendovi arrivare alcune ripercussioni anche a voi. Le collaborazioni, però, arrivano a beneficiare degli influssi dei pianeti, rendendo solidi gli accordi che stringete.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Branko la giornata si annuncia all’insegna della passione. Avete bisogno di recuperare un po’ di intimità con il partner, soprattutto se siete sposati o in un rapporto di coppia di lunga data. Se vorrete oggi sarete convincenti sia tra le lenzuola che sul luogo di lavoro.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, avete dei piccoli problemi in famiglia che però, con la giusta diplomazia, si risolveranno in fretta. Dovete sfoderare il vostro miglior lato, armarvi di tanta comprensione e cercare il vero significato di parole che, quando sono urlate, vengono spesso travisate. Non rovinatevi la settimana con l’orgoglio.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko oggi sarà una giornata davvero a 5 stelle per l’amore. Siete capaci di trasformare anche i difetti del partner in qualcosa da amare e da far amare anche a lei/lui. D’altronde, se non ci si comprende a fondo che relazione è? Anche famiglia e affari sono baciate dalla fortuna e da un’ottima condizione mentale.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Sagittario

Cari Sagittario, nel mese del vostro compleanno gli astri e i pianeti vi spingono a pensare al futuro, a fare progetti e vedere possibilità anche lì dove al momento non ve ne sono. Siete focalizzati sul lavoro, sui prossimi traguardi, su un arricchimento professionale e carrieristico. E no, al momento non c’è molto spazio per l’amore nella vostra vita.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 4 dicembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 4 dicembre 2019 Oroscopo di oggi mercoledì 4 dicembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno

Capricorno

Cari amici del Capricorno, è una giornata fortunata. Potete investire in quello che volte, amore, lavoro, una nuova amicizia, perché avrete successo. Secondo Branko, in effetti, potrebbe capitarvi un amore a prima vista, di essere colpiti da quel “fulmine” di cui avete sentito parlare solo nei film. Favoriti anche i viaggi e in generale i nuovi stimoli.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di Branko di oggi vi vede affrontare una giornata un po’ inconcludente. Soprattutto a livello professionale, visto che non riuscirete ad arrivare lì dove vi eravate prefissati. Non fatevene una colpa, però, può capitare di non essere al massimo della forma e non riuscire. Anzi, questa è una lezione che dovete imparare: tutti devono saper incassare il colpo quando arriva.

Pesci

Cari Pesci, vi siete stancati di subire alcune situazioni, di essere soggetto a prepotenze e di non essere compreso fino in fondo. Siete responsabili di quello che esce dalla vostra bocca ma non del significato che gli altri attribuiscono alle vostre parole. Rompete il silenzio e cercate di essere risoluti in quello che volete fare e dimostrare. Raccontate la vostra verità e, se non basta, urlatela.

TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci