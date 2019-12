Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 4 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 4 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, secondo Paolo Fox questa giornata partirà a rilento, anche a causa della salute che in questo periodo è molto penalizzata, cercate di recuperare le forze nel pomeriggio e di allentare la presa su alcuni progetti troppo impegnativi. Avete bisogno di tranquillità e il lavoro al momento è la vostra maggiore fonte di stress, dovreste valutare l’idea di ridimensionarlo. Anche in amore avete bisogno di essere rassicurati dal partner, evitate di cimentarvi in battibecchi difficili e futili.

TORO

Cari amici del Toro, questa sarà una giornata positiva secondo Paolo Fox, la Luna finalmente non vi rema più contro e avrete modo di allentare lo stress. Anzi, in questo periodo vi sentirete maggiormente motivati e anche l’amore potrà trarre vantaggio da questo vostro sprint positivo. È tempo di risvegliare la passione, potrete vivere momenti indimenticabili in questo mercoledì di dicembre: in vista del Natale, diventiamo tutti più buoni.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi sarà difficile avere a che fare con voi. Il nervosismo sarà la vostra ombra, non vi piace quello che state facendo e trovate difficile mandar giù qualcosa che ormai calza scomodo. Per fortuna da venerdì le stelle torneranno a sorridervi, ma dovete portare pazienza ed evitare di arrabbiarvi per sciocchezze. Imparate a farvi scivolare le cose di dosso, almeno quelle più futili che non meritano troppi pensieri. Prestate attenzione anche al denaro, non spendete più del dovuto.

CANCRO

Cari amici del Cancro, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata positiva per voi. Finalmente potrete recuperare il buonumore dopo settimane di cupidigia. Siete più sereni e disponibili anche nei confronti dell’amore, avete intenzione di esplorare ogni lato del sentimento e di lanciarvi in nuove esperienze. Chi vede la propria storia giunta al capolinea dovrebbe farsi coraggio e metterci un punto, il prima possibile. Chi vuole lanciarsi in nuovi incontri troverà complicità nelle stelle.

LEONE

Cari amici del Leone, questa sarà una giornata tranquilla secondo Paolo Fox, la settimana non è partita nel migliore dei modi ma recupererete terreno e potreste anche puntare a una grande rivincita. Il lato professionale non vi emoziona di questi tempi, ma dovete guardare il bicchiere mezzo pieno, vedrete che nel weekend avrete modo di dedicare maggiori attenzioni anche al vostro partner.

VERGINE

Cari amici della Vergine, che giornataccia. Sarà difficile parlarvi senza andare incontro alla vostra ira funesta. Qualcuno vi ha fatto arrabbiare e vi porterete dietro quest’angoscia per tutta la giornata. Il consiglio di Paolo Fox è di essere cauti quando aprite la bocca, calibrate bene le parole e cercate di non inimicarvi qualcuno di importante, altrimenti potreste minare i vostri interessi. Anche in amore è importante tenere alta la guardia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: finalmente le stelle sono tornate dalla vostra parte e tutta l’angoscia di questo periodo scomparirà in un batter di ciglia. Cercate di capire cos’è che desiderate davvero, in amore ma nella vita in generale.

